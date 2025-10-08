Las obras de la presa Tabala cuentan con un presupuesto de 71,8 millones y se licitarán en 2027

BENIEL (MURCIA), 8 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Mario Urrea, ha presentado este miércoles en Beniel el proyecto de la presa Tabala, que cuenta con un presupuesto de 71,8 millones de euros y será expuesto a información pública "de forma inminente", según informaron fuentes del organismo de cuenca en un comunicado.

Urrea ha detallado los pormenores del proyecto en una reunión junto al director técnico, Carlos Marco, con responsables de asociaciones, colectivos y ayuntamientos de la Región de Murcia y Alicante afectados por esta infraestructura cuyas obras serán licitadas a lo largo del próximo ejercicio.

Durante la reunión, los responsables de la CHS han descrito a los asistentes las medidas compensatorias y correctoras que, en coordinación con los técnicos de la Comunidad Autónoma, se han introducido en el proyecto para garantizar su viabilidad ambiental.

Desde el organismo de cuenca han explicado que los siguientes pasos serán tanto la apertura a información pública del proyecto en relación a los servicios y bienes afectados, como el estudio de impacto ambiental de cara a los trámites de tramitación ambiental.

El presidente de la CHS ha afirmado que la infraestructura se enmarca en el programa de medidas del Plan de Gestión de Riesgos de Inundaciones de la cuenca del Segura y cuenta con financiación ordinaria de la Dirección General del Agua, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

La presa de Tabala tiene por objetivo contener avenidas en caso de lluvias torrenciales y lleva aparejada la construcción de un embalse de 4,75 hectómetros cúbicos con una superficie de 110 hectáreas de suelo íntegramente de la Región de Murcia, aunque los beneficiarios serán tanto poblaciones de esta comunidad como localidades limítrofes de la Vega Baja de Alicante.

En cuanto a la presa, su tipología será de materiales sueltos con una altura máxima sobre el cauce de 17 metros y de 24 sobre los cimientos de la infraestructura. Además, la longitud de coronación será de 395 metros y su anchura será de 8 metros.

El proyecto de defensa contra avenidas de la rambla de Tabala cuenta con un presupuesto de 71.810.508,42 de euros con financiación propia de la Dirección General del Agua del Miteco.

La infraestructura introduce una seguridad a los bienes y personas ubicados aguas abajo de la presa ya que para el periodo de retorno de 100 años para la que se ha diseñado, los caudales circulantes sin presa de 400 metros cúbicos por segundo se reducen a 25.

Durante la reunión, celebrada en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Beniel, con presencia de su alcaldesa, Mari Carmen Morales, la CHS ha informado de que esta actuación es la primera de varias que se encuentran en fase de proyecto para "defender a la Vega Baja". Todas se enmarcan en el Plan Director redactado en colaboración con la Universidad Politécnica de Valencia tras la dana de 2019.