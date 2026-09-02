Las obras del espacio deportivo y verde del barrio murciano de La Paz arrancarán en noviembre

El concejal de Fomento, José Francisco Muñoz, acompañado por el presidente de la Junta de Distrito Este, Rafael Gómez - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las obras para la construcción del nuevo espacio deportivo y verde en el solar de la antigua guardería del barrio de La Paz, en Murcia, comenzarán el próximo mes de noviembre, tras tramitar el Ayuntamiento el proyecto mediante un procedimiento negociado al haber quedado desierta la licitación inicial.

Así lo han anunciado este miércoles el concejal de Fomento, José Francisco Muñoz, y el presidente de la Junta de Distrito Este, Rafael Gómez, quienes han explicado que las actuaciones contarán con una inversión de 200.433 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses para acondicionar una superficie de 1.780 metros cuadrados en esta segunda fase de trabajos.

La intervención dotará al barrio de una pista multideportiva equipada para minibasket, fútbol sala y balonmano con pavimento deportivo de alta resistencia, señalización de las áreas de juego y un cerramiento propio de cuatro metros de altura, además de senderos de paseo, zonas ajardinadas y sistemas de riego por goteo.

Asimismo, el proyecto abarca, entre otras actuaciones, la renovación de las aceras periféricas en las calles Mariano Herrera y José María Caballero Amor, la instalación de alumbrado LED y la restauración del muro colindante con el Parque Infantil de Tráfico.

"Este es un espacio pensado con los vecinos y para los vecinos. Sus propuestas han enriquecido el proyecto para que donde hoy hay un solar haya deporte, zonas verdes y un lugar de encuentro que responda a las necesidades de La Paz", ha señalado Muñoz.

El edil ha explicado que el diseño final incorpora las propuestas formuladas por los vecinos y ha apuntado que el Consistorio contempla una tercera fase para completar la totalidad de la parcela municipal, de casi 3.000 metros cuadrados.

ANTECEDENTES DEL PROYECTO

Esta segunda fase da continuidad a las actuaciones municipales desarrolladas desde abril de 2024, cuando se llevaron a cabo la limpieza y el desbroce del solar y la consolidación de su cerramiento perimetral, atendiendo las peticiones vecinales.

Posteriormente, se ejecutaron los trabajos de relleno y preparación de la parcela para corregir el desnivel respecto a las calles circundantes. Esas labores se desarrollaron durante el verano de 2025 y concluyeron en octubre de ese mismo año, dejando el terreno listo para esta nueva fase de acondicionamiento.