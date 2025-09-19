Las obras de rehabilitación de los alojamientos rurales de La Santa de Totana encaran su recta final

La consejera Carmen Conesa, el alcalde de Totana y el director del Instituto de Turismo, durante su visita al tramo final de las obras - CARM

TOTANA (MURCIA), 19 (EUROPA PRESS)

Las obras de recuperación, mejora y equipamiento de los alojamientos rurales de La Santa de Totana se encuentran en una fase "muy avanzada", con un 95 por ciento de ejecución en el capítulo de albañilería, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

La consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, afirmado este viernes, durante su visita al paraje acompañada por el alcalde de la localidad, Juan Pagán, que este ritmo de trabajo sitúa la previsión de finalización el próximo octubre.

La actuación de rehabilitación de las Casas del Corredor y la Casa del Ingeniero, en La Santa de Totana, supone una inversión de 191.000 euros financiada por el Instituto de Turismo de la Región de Murcia (Itrem), con un plazo de ejecución de seis meses.

Con esta intervención se incrementará en 30 plazas la capacidad alojativa, sumándose a las 70 que ofrece el Hotel Jardines de La Santa. En conjunto, el enclave alcanzará las 100 plazas de alojamiento turístico en pleno corazón de Sierra Espuña.

La consejera ha destacado que "esta acción es un ejemplo de la apuesta del Gobierno regional por reforzar la oferta de turismo de interior y avanzar hacia un modelo turístico más sostenible y competitivo, que combina la recuperación del patrimonio con la creación de nuevas oportunidades para el desarrollo económico local en entornos rurales con alto valor histórico, cultural y natural".

Las actuaciones de mejora han permitido recuperar la funcionalidad de los revestimientos exteriores e interiores y mejorar el confort de las instalaciones con el cambio de carpinterías. Entre los trabajos destaca la reparación integral de fachadas y la reconstrucción de elementos arquitectónicos del Corredor de Santiago, especialmente la arcada porticada.

Del mismo modo, el proyecto contempla la limpieza y revisión de cubiertas, la reforma de instalaciones eléctricas y sustitución de radiadores por sistemas de bajo consumo, la mejora de las condiciones contra incendios, la renovación de paredes y techos interiores con reparación de desconchados, así como la reforma de cocinas y aseos con nuevas dotaciones.

En la actualidad, se están ejecutando los últimos trabajos de colocación de luminarias, puertas de armarios y pintura, a la espera del montaje final de cocinas y acabados.

IMPULSO AL TURISMO DE INTERIOR

La consejera, Carmen Conesa, ha recordado que la Comunidad está desarrollando diferentes iniciativas estratégicas para reforzar el turismo de interior. Entre ellas, ha destacado los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) dirigidos a municipios del interior, con una inversión de más de 30 millones de euros procedentes de fondos europeos Next Generation, destinados a modernizar infraestructuras y dinamizar la actividad turística.

En este marco, ha puesto en valor la Actuación de Cohesión entre Destinos (ACD) 'Valle de Ricote Slow', dotada con 3,3 millones de euros, que busca poner en valor el paisaje, la historia y el patrimonio cultural del valle.

Entre sus iniciativas figura el festival 'Murmullo', primer evento 'slow' de la Región, que se celebra los fines de semana del 13 de septiembre al 5 de octubre en los municipios de Ulea, Villanueva del Río Segura, Ojós y Ricote.

Asimismo, la consejera ha hecho referencia a las ayudas de modernización de alojamientos turísticos en municipios de interior, cuyo objetivo es mejorar la competitividad de la oferta.

En cuanto a productos, Conesa ha resaltado el Plan de Dinamización del Enoturismo 2025-2027, un sector en auge que se ha consolidado como estratégico para la Región al contribuir a reducir la estacionalidad, dinamizar los territorios de interior y reforzar la imagen del destino.

El plan tiene como objetivo fortalecer la identidad vitivinícola del territorio, impulsar la mejora continua del sector y dar un renovado impulso a las rutas del vino de Jumilla, Bullas y Yecla.

Por último, la consejera ha recordado el apoyo de la Comunidad a la feria de turismo de interior Rueda, que celebrará su segunda edición del 17 al 19 de octubre en Totana, con la participación de 19 municipios y un programa experiencial que pondrá en valor lo mejor de la oferta vacacional del interior regional.

El impulso al turismo de interior forma parte de los objetivos prioritarios del Plan Estratégico de Turismo 2022-2032, que busca reducir la estacionalidad, diversificar la oferta, reforzar la competitividad de la Región y garantizar un desarrollo turístico equilibrado en todo el territorio.