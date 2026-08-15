Ocho Hamlets y un San Javier rendido ante Teatro La Plaza

La compañía peruana triunfó en su debut en el Festival con una versión libre y profundamente humana de Shakespeare construida desde las vidas de sus ocho intérpretes - PEPE H/AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 15 (EUROPA PRESS)

Teatro La Plaza conquistó este viernes al público del Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier con un Hamlet muy lejos de cualquier versión convencional del clásico de Shakespeare.

Ocho intérpretes tomaron el escenario del Auditorio Parque Almansa para convertir el célebre "ser o no ser" en una pregunta mucho más cercana: qué significa poder ser uno mismo cuando la sociedad sigue poniendo límites, etiquetas y expectativas sobre los demás.

Jaime Cruz, Octavio Bernaza, Lucas Demarchi, Manuel García, Diana Gutiérrez, Cristina León Barandiarán, Ximena Rodríguez y Álvaro Toledo hicieron suyo el texto de Shakespeare mezclándolo con sus propias experiencias, deseos, miedos y sueños.

"La vida de Hamlet se unió con la vida de nosotros", explicaba un día antes Octavio Bernaza sobre un proceso creativo que se prolongó durante cerca de un año. La función confirmó además una de las ideas centrales del montaje: aquí no existe un único príncipe de Dinamarca.

"En esta obra todos somos Hamlet", resumía Jaime Cruz, cuya propia historia está ligada al origen del espectáculo. Antes de convertirse en actor, trabajaba como acomodador en Teatro La Plaza hasta que decidió presentarse ante el equipo como aquello que realmente quería ser.

Chela De Ferrari buscaba a su Hamlet y ambos caminos terminaron encontrándose. El director adjunto del espectáculo, Jonathan Oliveros, defendía precisamente esa libertad para ocupar el escenario desde otras voces y otras formas de expresión. "El teatro les ha dado un lugar para opinar, para mostrarse", señaló, destacando la belleza de ver sobre las tablas cuerpos y maneras de expresarse que no suelen tener ese espacio.

El director del Festival y concejal de Cultura, David Martínez, celebró la respuesta del público y la llegada por primera vez de una compañía latinoamericana a la programación de San Javier. "Un festival tiene que ser un lugar para descubrir cosas extraordinarias y este Hamlet lo es. Es teatro que remueve conciencias, que hace pensar y que nos obliga a mirar de otra manera preguntas que llevan siglos acompañándonos".

Teatro La Plaza dejó así en San Javier una versión de Hamlet que no pretende responder definitivamente a Shakespeare, sino abrir todavía más la pregunta. Ocho actores, ocho vidas y una misma certeza: antes de preguntarnos quiénes queremos ser, quizá tengamos que preguntarnos cuántas veces seguimos impidiendo a otros serlo.