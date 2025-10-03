'ODSesiones' de la UMU pone el foco este mes en las instituciones públicas y la justicia social

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU), Manuel Luna, en el acto de inauguración - UMU

MURCIA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El proyecto 'ODSesiones' de la Universidad de Murcia (UMU) regresa este octubre para concienciar a la comunidad universitaria sobre la importancia del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 16, que versa sobre paz, justicia e instituciones públicas, según informaron fuentes de la institución docente en un comunicado.

En concreto, la UMU ha organizado del 3 al 31 de este mes una veintena de actividades en tres facultades, las de Derecho, Letras y Psicología y Logopedia.

El acto de inauguración ha contado con la intervención del presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU), Manuel Luna, quien ha subrayado que "sin instituciones sólidas, confiables e innovadoras, no hay desarrollo posible".

En este sentido, ha reivindicado el papel de la justicia como pilar de la democracia. "El ODS 16 nos interpela directamente como servidores públicos de la justicia. Naciones Unidas proclamó en 2015 que no puede haber desarrollo sostenible sin paz, justicia e instituciones sólidas", ha remarcado.

Luna ha destacado que los principales desafíos para la justicia en la Región son la sobrecarga de asuntos --254.000 nuevos procedimientos en 2024, un 16% más que en 2023--, el déficit histórico de planta judicial --10,8 jueces por cada 100.000 habitantes frente a los 17 de media europea--, y la necesidad de proteger la independencia judicial frente a ataques y deslegitimación.

"La creación inmediata de 22 nuevas unidades judiciales es imprescindible para garantizar que el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva no se vea comprometido", ha advertido, al tiempo que ha defendido la necesidad de que la justicia afronte los retos de la digitalización sin generar nuevas desigualdades.

"La justicia del futuro debe ser digital, pero también inclusiva, accesible y segura", ha señalado Luna.

JUAN ANTONIO MARINA

Este mes se celebrarán cinefórums, charlas-coloquio, mesas redondas, un concurso de microrrelatos sobre la paz o exposiciones artísticas que abordarán temas como la violencia de género, los genocidios, la transparencia institucional, el derecho a la justicia, los retos jurídicos del cambio climático o la protección jurídica de las personas migrantes.

Cabe destacar que el 29 de octubre, de 12.45 a 14.15 horas, tendrá lugar la conferencia 'La guerra como insensatez', por parte del filósofo y pedagogo Juan Antonio Marina en el centro cultural Las Claras de Fundación Cajamurcia.

Tras años de investigación, Marina ofrecerá en el marco de ODSesiones de la UMU su visión sobre los conflictos armados y dará "vacunas" contra la insensatez, apostando por un pensamiento crítico para desactivar los tópicos que se aceptan como dogmas.

BOMBARDEOS DE LA GUERRA CIVIL

Otra actividad se celebrará el 20 de octubre, de 19.00 a 20.00 horas, en el Museo Arqueológico de la UMU, donde el experto investigador de bombardeos en la Guerra Civil, Miguel S. Puchol, realizará un recorrido acerca de los bombardeos sufridos por la ciudad de Murcia durante la Guerra Civil Española.

El 28 de octubre, en horario de 10.00 a 11.00 horas en la Facultad de Derecho, tendrá lugar la conferencia 'Juventud y democracia', en la que la directora del Instituto de la Juventud, Margarita Guerrero, y la directora del Observatorio de la Juventud, Laura Lobato, abordarán los retos y oportunidades de la juventud en España, poniendo el foco en las políticas públicas, la investigación y el análisis social.

NOVIEMBRE: FIN DE ODSESIONES

El reto de este mes de ODSesiones será concienciar a través de la literatura. Bajo el lema 'Palabras que construyen paz' se pretende movilizar a la comunidad universitaria a través de un concurso de microrrelatos inspirados en el ODS 16 para fomentar la reflexión y la expresión literaria en torno a la importancia de la paz, la inclusión y la equidad en las sociedades.

Se trata del penúltimo mes de actividad este proyecto de la UMU que lidera el vicerrector de Responsabilidad Social y Cultura, Longinos Marín, que en noviembre de 2025 cerrará su programa de actividades con un programa dedicado esta vez al ODS 17 'Alianzas para lograr los objetivos'.

Al acto de inauguración de este ODS 16 han acudido el rector de la UMU, José Luján; el presidente TSJMU, Manuel Luna; el vicerrector de Responsabilidad Social y Cultura de la UMU, Longinos Marín; el director general de Acción Exterior y Cooperación, Juan José Almela; la decana de la Facultad de Derecho, Francisca María Ferrando; el decano de la Facultad de Letras, José Antonio Molina; y la decana de la Facultad de Psicología y Logopedia, María Dolores Hidalgo.

También el presidente de la Fundación Cajamurcia, Carlos Egea; el director del Centro de Instituciones de CaixaBank Región de Murcia, Antonio Francisco García; y el director de Clientes y Comunicación de Aguas de Murcia, Juan Cabezas.