La oferta de alquiler permanente cae un 20,5% en la Región de Murcia desde 2018, según idealista

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MURCIA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La oferta de viviendas en alquiler permanente disponibles en la Región de Murcia se ha reducido en 3.503 anuncios entre 2018 y 2025, al pasar de 17.126 a 13.623, lo que supone un descenso del 20,5%, según los datos de idealista.

La Región de Murcia se encuentra entre las comunidades autónomas con menores pérdidas absolutas de oferta durante este periodo, solo por detrás de Extremadura, que perdió 1.313 anuncios, y Navarra, con 1.623 menos. En el extremo contrario, Madrid registró la mayor reducción, con 137.411 viviendas menos, seguida de Cataluña, con 124.582.

En el conjunto de España, el número de anuncios de alquiler permanente pasó de 902.664 en 2018 a 510.091 en 2025, lo que supone una reducción de 392.573 viviendas, cerca de un 44%.

Por provincias, la oferta también se redujo en la provincia de Murcia, con 3.503 anuncios menos entre 2018 y 2025. Entre las provincias españolas que aumentaron su oferta destaca Alicante, con 4.312 viviendas más, seguida de Castellón, con 1.307, Jaén, con 999, Cáceres, con 396, y La Rioja, con 282.

Los datos de idealista/data contabilizan únicamente los anuncios activos de alquiler permanente, excluyendo los alquileres de temporada y de habitaciones, y comparan los anuncios publicados durante 2018 y 2025 utilizando la misma metodología.