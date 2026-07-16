La oferta de vivienda en venta cae un 12% en el segundo trimestre en la Región de Murcia, según idealista

MURCIA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La oferta de inmuebles disponibles para la compra en la Región de Murcia ha registrado un descenso interanual del 12% en el segundo trimestre, en línea con una tendencia a la baja que afecta a la mayoría de las provincias, según un informe publicado por idealista.

En España, la oferta de viviendas disponibles para la compra se redujo un 7% interanual, marcada por una clara dualidad en el mercado inmobiliario: el stock cae en la mayor parte del territorio, mientras que se incrementa en los grandes mercados.

Solo nueve capitales de provincia registraron aumentos en su volumen de oferta durante este periodo.

La subida más destacada se localizó en Madrid, donde el stock se disparó un 23%. Le siguieron incrementos en València (21%), Barcelona (9%), Sevilla (9%), Santa Cruz de Tenerife (9%), Málaga (4%), Pamplona (4%), Santander (1%) y Cuenca (1%).

En el extremo opuesto, la mayor parte de las capitales españolas presentan menos producto residencial en venta que hace un año. La caída más acusada a nivel nacional se produjo en Palencia, donde la oferta disponible sufrió un desplome del 40%. También se registraron reducciones en Ourense (-36%), Zamora (-35%), Melilla (-34%) y Ceuta (-32%).

Entre las grandes ciudades, Bilbao también redujo su stock un 10%, seguida de Palma (-3%), Alicante (-2%) y San Sebastián (-2%).

Los únicos territorios donde creció el volumen de viviendas en venta fueron la Comunidad de Madrid (16%), la provincia de València (2%) y la de Santa Cruz de Tenerife (1%). Por contra, Palencia (-32%), Zamora (-29%) y Salamanca (-24%) encabezaron las mayores contracciones provinciales de stock en el último año.

El portavoz de idealista, Francisco Iñareta, ha explicado que el ritmo de caída a nivel nacional se está desacelerando, pasando de un descenso del 11% a finales de 2025 al 7% registrado en este segundo trimestre de 2026.

"Los fuertes incrementos de precio en las grandes ciudades están alejando a compradores que no pueden asumir esos niveles, lo que reduce la presión sobre el stock disponible y podría favorecer una cierta moderación de precios en esos mercados a medio plazo", ha apuntado Iñareta.