La Oficina de Congresos de Murcia suma 11 nuevas empresas en 2025 y se acerca al centenar de asociados

MURCIA 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Oficina de Congresos de Murcia ha incorporado durante 2025 a 11 nuevas empresas a la asociación de empresarios integrada en la entidad, reforzando de forma notable la oferta de servicios vinculados a la organización de congresos, convenciones y eventos profesionales en la ciudad.

Con estas nuevas adhesiones, el Murcia Convention Bureau alcanza cerca de un centenar de empresas asociadas, que cubren de manera integral todas las necesidades del turismo MICE, incluyendo alojamiento, transporte, comunicación, servicios audiovisuales, artes gráficas, fotografía, montaje de estands y espacios singulares para eventos.

El concejal de Turismo, Comercio y Consumo del Ayuntamiento de Murcia, Jesús Pacheco, ha destacado que "el crecimiento continuo de la red empresarial del Murcia Convention Bureau demuestra la fortaleza del sector y la capacidad de Murcia para posicionarse como un destino competitivo para el turismo de reuniones".

En este sentido, Pacheco ha subrayado que "la incorporación de nuevas empresas no solo amplía y diversifica los servicios disponibles, sino que mejora la experiencia de los organizadores y participantes de congresos, generando un impacto positivo en la economía local".

La ampliación del número de asociados facilita una integración plena de servicios para organizadores de congresos tanto nacionales como internacionales, que pueden consultar en la web del Murcia Convention Bureau el conjunto de empresas adheridas, clasificadas por áreas de actividad y con información detallada sobre sus servicios y localización.

Según el concejal, "poner a disposición de los profesionales una oferta clara, ordenada y de calidad es clave para facilitar y conseguir atraer eventos de mayor dimensión y consolidar a Murcia como sede habitual de congresos y convenciones".

La presidenta de la Asociación de Miembros Colaboradores de la Oficina de Congresos de Murcia, Carmen Antón, ha señalado que estas incorporaciones amplían de forma significativa la capacidad de la ciudad para el segmento del turismo de congresos, incentivos y convenciones, al tiempo que favorecen la creación de sinergias entre las empresas asociadas.

Antón ha explicado que este crecimiento "permite fortalecer la competitividad de Murcia y responde a uno de los objetivos principales del Plan de Impulso y Desarrollo del Turismo de Reuniones elaborado por la Oficina de Congresos de Murcia".

PRESENTACIÓN OFICIAL DE LAS NUEVAS EMPRESAS

La presentación oficial de las nuevas empresas asociadas tuvo lugar durante la reciente edición del Think Tank de la Oficina de Congresos de Murcia, un encuentro de colaboración entre profesionales del sector turístico y MICE celebrado en el hotel Sercotel Amistad de Murcia, donde se hizo entrega de la placa distintiva que acredita a los nuevos miembros de la asociación.

En este foro, Carmen Antón insistió también en la importancia de reforzar la promoción de Murcia en los ámbitos nacional e internacional, tanto del turismo general como del turismo de reuniones, para situar a la ciudad "en el lugar que le corresponde por población y por la calidad de su oferta".

Las 11 nuevas incorporaciones abarcan una amplia variedad de áreas de servicio. En el ámbito del alojamiento se suma Grupo CCOMMO, especializado en apartamentos turísticos de diseño y confort situados en el centro de la ciudad. El sector del transporte de viajeros se refuerza con Autocares Mellizo, empresa con más de 65 años de experiencia y una flota de 50 vehículos para viajes y eventos profesionales.

Los servicios audiovisuales incorporan a AV Concepts, especializada en soluciones técnicas de última generación para eventos, y al profesional Jesús Juárez, con más de 25 años de experiencia en el sector. En fotografía se integra Vicsoriano Fotografía, con una trayectoria de más de dos décadas en fotografía publicitaria y cobertura de eventos corporativos.

La red empresarial incorpora también a los Centros para la Artesanía de la Región de Murcia, que aportan propuestas de incentivo basadas en la artesanía regional a través de exposiciones, demostraciones y talleres.

En comunicación y publicidad se suman Agencia Comunique, especializada en impresión, escenografía y construcción de estands; Indicativo Publicidad, con más de 30 años de experiencia en creatividad y comunicación; y MJ Poyato-Comunicación y Coaching, consultora centrada en el desarrollo de habilidades comunicativas y liderazgo empresarial.

En cuanto a espacios para eventos e incentivos, se incorporan Garage Beat Club, una sala con capacidad para 600 personas y equipamiento técnico de primer nivel, y Parque de la Marquesa, una finca histórica del siglo XIX situada a 20 minutos de Murcia, con amplios jardines, salones para eventos y servicios integrales de catering.

Pacheco ha concluido señalando que "esta red de casi un centenar de empresas es uno de los grandes activos del turismo de congresos en Murcia y un ejemplo de colaboración público-privada que nos permite seguir avanzando en la desestacionalización turística, la atracción de eventos de calidad y la proyección exterior de la ciudad como destino profesional y cultural".

Finalmente, ha querido agradecer expresamente a las empresas recientemente incorporadas y al conjunto de entidades asociadas su implicación, compromiso y apuesta decidida por el desarrollo del turismo de congresos en la ciudad.

Asimismo, ha animado a nuevas firmas del sector a sumarse al Murcia Convention Bureau, destacando que "la unión y la colaboración entre el tejido empresarial y las instituciones públicas es fundamental para seguir fortaleciendo nuestra oferta, generar oportunidades de negocio y consolidar a Murcia como un destino de referencia en el turismo MICE y de negocios, capaz de competir con garantías en los principales mercados nacionales e internacionales".