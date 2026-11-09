Las Oficinas Comarcales Agrarias gestionan más de 15.700 trámites en la Región durante los primeros nueve meses de 2026

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía reunido con las Oficinas Comarcales Agrarias. - CARM

MURCIA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las 11 Oficinas Comarcales Agrarias (OCA) de la Región de Murcia han gestionado más de 15.700 actuaciones y trámites entre enero y septiembre de 2026, entre los que figuran más de 5.600 certificados de movimiento ganadero y 232 expedientes de ayudas para el arranque y la replantación de almendros.

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, ha destacado estos datos durante el II Encuentro de Oficinas Comarcales Agrarias regionales, en el que ha puesto en valor la labor de estos centros como primer punto de contacto de la Administración para agricultores y ganaderos.

Entre las actuaciones realizadas también figuran más de 700 prospecciones llevadas a cabo en colaboración con el servicio de Sanidad Vegetal, que han permitido identificar casos de clorosis nervial amarilla en la Región, según ha informado la Comunidad.

Las 11 oficinas están distribuidas por las distintas comarcas agrícolas y se encuentran en Jumilla, Lorca, Alhama de Murcia, Torre Pacheco, Cartagena, Fuente Álamo, Espinardo, Caravaca de la Cruz, Mula, Cieza y Molina de Segura. Además, existe una suboficina en Archena dependiente de la OCA Vega Media.

Estos centros prestan asesoramiento técnico a agricultores y ganaderos, gestionan expedientes de ayudas y realizan labores relacionadas con el control fitosanitario y la sanidad animal. También desarrollan ensayos prácticos para evaluar nuevos cultivos y variedades más productivas o resistentes, así como iniciativas de transferencia tecnológica destinadas a mejorar la rentabilidad y sostenibilidad de las explotaciones agrarias.