Once empresas se presentan a la licitación de las obras de mejora del primer tramo de la carretera RM-A15

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, junto a la alcaldesa Seve González, y el director general de Carreteras, Francisco Carrillo, en la carretera de El Carche - CARM

MURCIA 24 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional avanza en la mejora integral de la carretera de El Carche, la RM-A15, en Jumilla. Así, 11 empresas han presentado sus ofertas para ejecutar las obras del primer tramo de esta vía.

El director general de Carreteras, Francisco Carrillo, destacó que "este proyecto estratégico responde al compromiso del presidente Fernando López Miras con Jumilla" y "es una infraestructura fundamental para la economía local, especialmente para el sector bodeguero y la movilidad hacia el Parque Natural de El Carche".

Carrillo subrayó que "la RM-A15 requería una actuación integral para mejorar su capacidad, funcionalidad y seguridad vial, y este compromiso comienza a materializarse con la concurrencia empresarial registrada en la licitación del primer tramo". Asimismo, el director general de Carreteras destacó que "el Gobierno regional responde a sus compromisos e impulsa una infraestructura muy demandada por los vecinos y el tejido productivo de Jumilla".

La carretera de El Carche constituye el principal acceso desde la N-344 al Parque Natural de El Carche y soporta un importante volumen de tráfico vinculado al sector vitivinícola y agrícola de la zona. La actuación permitirá mejorar las condiciones de circulación y seguridad vial del casi medio millón de usuarios que utilizan esta vía cada año.

El plazo de presentación de ofertas concluyó el pasado 20 de mayo. Las obras del primer tramo cuentan con un presupuesto base de licitación de 2.369.428 euros. Una vez adjudicado el contrato, el plazo previsto de ejecución será de diez meses.

Este primer tramo, considerado el más urbano de los tres en los que se divide el proyecto global, abarca una longitud de 2,8 kilómetros. Las obras contemplan el ensanche de la plataforma, el refuerzo del firme, la adecuación del drenaje y la mejora del equipamiento de la calzada, además de la reordenación de accesos y la reposición de servicios afectados.

Entre las actuaciones previstas destaca la construcción de una glorieta que sustituirá a la actual intersección en 'T' entre la RM-A15 y la N-344, con el objetivo de reforzar notablemente la seguridad vial. La nueva infraestructura dispondrá de un diámetro exterior de 42 metros, dos carriles de cuatro metros de ancho y arcenes interior y exterior.

El director general incidió además en la necesidad de completar la conexión de esta vía con la autovía A-33. "Desde el Gobierno regional seguimos reclamando al Gobierno central que ejecute este enlace imprescindible para garantizar que el transporte pesado del sector industrial de Jumilla pueda acceder a una vía de alta capacidad en condiciones adecuadas", señaló Carrillo.

MÁS INVERSIONES EN CARRETERAS DE JUMILLA

El Gobierno regional continúa impulsando distintas actuaciones para mejorar la red viaria de Jumilla. Actualmente se encuentra en fase de licitación la reparación del firme de la carretera RM-A12, que conecta Jumilla con el límite de la provincia de Albacete, con una inversión de 526.515 euros.

Asimismo, ya se han ejecutado el refuerzo del firme de la carretera RM-430 entre La Celia y el límite con la provincia de Albacete, con una inversión de 381.000 euros, y la reparación del firme de la carretera RM-A11, que une Jumilla con El Cuadrado, con una inversión de 1.152.000 euros.