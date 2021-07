Once titulados en desempleo inscritos en el SEF podrán cursar gratis un máster en ENAE

Los interesados en optar a una de las once becas ofertadas tienen hasta el 20 de septiembre para solicitarlas

Once titulados en situación de desempleo podrán cursar gratuitamente un máster en la Escuela de Negocios ENAE con una de las once becas que la Fundación Universidad Empresa ofrece a personas inscritas en el Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF). Hay una beca por cada uno de los once másteres que la entidad oferta a titulados universitarios y profesionales de la dirección, con un coste que oscila entre los 6.000 y los 12.000 euros.

La directora general del SEF, María Isabel López, ha presentado este lunes esta nueva convocatoria de becas a la formación de postgrado, fruto del convenio que mantienen el SEF y ENAE, para facilitar que los desempleados de mayor cualificación y experiencia puedan mejorar sus opciones de regresar al mercado laboral. López ha estado acompañada por el presidente de la Fundación Universidad Empresa, Antonio Ballester, y el director general de ENAE, Miguel López González de León.

Durante la presentación, López ha subrayado que "en la Región de Murcia hay muchísimo talento y capacidad, por lo que estas becas vienen a reforzar el interés que tenemos por evitar que una situación de desempleo nos haga perder recursos humanos que pueden tener un valor capital para el tejido productivo regional", según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

La directora general del SEF ha resaltado que "la colaboración de ENAE con el SEF pone en valor el compromiso mutuo por facilitar el acceso a formación de alto nivel a todas las personas con inquietudes y necesidades de formación especializada, independientemente de su situación laboral".

Este es el segundo año que se pone en marcha en la Región esta iniciativa, que el año pasado ofertó diez becas que solicitaron un total de 294 titulados. En virtud de este convenio, ENAE suma este año un máster más a su oferta de becas.

Los candidatos a la formación serán derivados por el SEF, que realizará una preselección entre aquellos desempleados que cumplan los requisitos de acceso y muestren interés en los mismos. Previamente, sondeará en su base de datos para identificar posibles candidatos, y realizará un proceso información y difusión.

En concreto, ENAE ofrece una beca en el Máster en Transformación Digital, Máster de Agronegocios, Máster International Trade, Executive MBA, Máster de Marketing Digital, Máster en Logística y Dirección de Operaciones, Máster en Data Science for Business, Máster en Dirección Financiera, Máster en Asesoría Fiscal, Máster en Dirección de Personas y Gestión de los Recursos Humanos y Máster Universitario en Gestión del Riesgo en las Organizaciones.

La Escuela de Negocios ENAE pertenece a la Fundación Universidad Empresa. Los cursos arrancarían en el mes de octubre, una vez realizado el proceso de selección.

DÓNDE SOLICITARLA

Para acceder a una de estas becas es necesario estar inscrito en el SEF como demandante de empleo y contar con los requisitos académicos exigidos para cada máster. Para los criterios de selección se valorará el tiempo de permanencia inscrito en el SEF.

Los interesados deben contactar con su oficina de empleo y, tras obtener la carta de derivación, deberán cumplimentar el formulario habilitado en la página web de ENAE e indicar primera y segunda opción de máster. Además, tendrán que adjuntar currículum, título académico y carta de motivación. Tienen de plazo hasta el 20 de septiembre.

Una vez concluido el proceso de selección, los candidatos finalistas serán citados a una entrevista personal.