Open House Murcia 2026 abrirá las puertas de la ciudad bajo el lema 'Entre lo visible y lo invisible'

MURCIA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Espacios y edificios singulares abrirán sus puertas el próximo fin de semana con motivo de la segunda edición de Open House Murcia, que se celebra del 13 al 15 de marzo bajo el lema 'Entre lo visible y lo invisible', según ha informado el Ayuntamiento capitalino.

El festival internacional de arquitectura regresa este año con un horario ampliado y una programación reforzada que incluye la apertura de visitas a 37 edificios, así como 28 actividades diferentes, entre las que se incluyen visitas técnicas, rutas, conciertos y catas y opciones para niños.

En total, las propuestas ascienden este año a 312 actividades de todo tipo que permitirán a los participantes descubrir Murcia desde una perspectiva única, acompañados en muchos casos por los propios arquitectos y diseñadores autores de los proyectos, así como por profesionales vinculados directamente a cada edificio.

Tras el éxito de su estreno el pasado año, Open House Murcia permitirá, por segundo año consecutivo, acceder de forma exclusiva a edificios históricos, espacios singulares y viviendas privadas que habitualmente permanecen cerrados al público.

El concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, junto a los representantes de la asociación Open House Murcia, Gemma González, Laura Ortín, Pakito Almonte, Carlos Martínez y Encarna Tornero, ha desvelado los detalles de esta nueva convocatoria, a solo unos días del comienzo del festival de arquitectura y diseño internacional en Murcia.

Así, en esta edición se abrirán más espacios que el año pasado y durante más horas para facilitar el acceso y mejorar la experiencia del público.

Las inscripciones para las visitas y actividades ya están abiertas, desde un precio simbólico de 3 euros en el caso de las visitas a espacios y edificios, a través de la página web oficial del festival, 'https://openhousemurcia.com/'.

Solo en las primeras 48 horas desde la apertura del proceso, ya se han inscrito más de 3.500 personas.

En cada una de las sesiones ofertadas se ha reservado un 20% de plazas de libre acceso sin inscripción previa y se establecerán dos colas para cada pase, de modo que tendrán preferencia quienes acudan con inscripción previa pero habrá posibilidad de acceder para quienes no lo hayan hecho.

MÁS DE 250 SESIONES

El festival ha programado para esta edición un total de 259 sesiones de visitas a edificios emblemáticos públicos, instituciones, empresa y viviendas privadas, ampliando así la oportunidad de acceder a edificios habitualmente no visitables.

En concreto, los espacios con más sesiones disponibles son el Edificio Moneo y la Casa Consistorial, con 28 sesiones, seguido del Edificio Hispania, con 18, y el Museo de Bellas Artes, con 16.

Este año repiten algunos de los espacios más visitados y valorados de la pasada edición, a los que se suman nuevas incorporaciones de especial relevancia, como el Palacio de San Esteban, el estudio Ganga Tattoo o el restaurante Tandem, con propuestas para mostrar cómo la arquitectura de calidad también está presente en espacios cotidianos que forman parte de la vida urbana.

Asimismo, el ámbito residencial vuelve a tener un papel destacado. En esta edición se han recibido más de 40 solicitudes de espacios privados interesados en participar.

Tras un exigente proceso de selección, se ha configurado una programación que reúne algunos de los premios regionales de arquitectura de esta edición, así como menciones y proyectos galardonados en años anteriores.

Viviendas como la Casa Melón, la Casa Costa Orgánica o El Secadero permitirán acercar al público arquitectura reconocida, premiada y vivida. La programación se completa con una amplia agenda de actividades paralelas que buscan activar los espacios desde perspectivas innovadoras.

Entre ellas destacan los Open Walk, recorridos urbanos guiados que en la pasada edición agotaron sus plazas en apenas horas y que regresan ampliando su oferta, como la ruta 'Entre bambalinas', que conectará el Conservatorio Superior de Danza y Arte Dramático, el Teatro Circo y el Teatro Romea, permitiendo a los asistentes descubrir los espacios escénicos desde una perspectiva inédita, o 'Exploradores de la ciudad', una de las novedades de esta edición y dirigida a niños y sus familias, que les permitirá recorrer Murcia a través del juego y la creatividad, descubriendo rincones y proyectos de arquitectura urbana.

Además, se desarrollarán talleres y propuestas como yoga, fotografía o joyería, generando experiencias que combinan arquitectura y actividad cultural en entornos excepcionales. El objetivo es propiciar usos inesperados y nuevas formas de relación con los espacios construidos.

El concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, ha destacado la proyección que está alcanzando el festival y su impacto en la imagen del municipio.

"Open House Murcia demuestra que nuestra ciudad está preparada para acoger grandes eventos de carácter nacional e internacional. Es una cita que pone en valor nuestra arquitectura y nuestro patrimonio, al tiempo que refuerza la proyección de Murcia como capital cultural dinámica, abierta y con capacidad organizativa", ha señalado.

En este sentido, ha subrayado que "en apenas dos ediciones, se ha consolidado como un evento imprescindible dentro del calendario cultural del municipio, atrayendo a miles de personas y situando a Murcia en la red internacional de ciudades que apuestan por la arquitectura como herramienta de divulgación y participación ciudadana".

Por su parte, el concejal de Cultura, Diego Avilés, ha puesto el acento en la calidad cultural y artística de los espacios seleccionados.

"Esta edición reúne edificios y enclaves de un altísimo valor arquitectónico y patrimonial, que representan distintas épocas, estilos y formas de entender la ciudad. Open House no solo abre puertas físicas, sino que abre miradas y permite comprender la riqueza cultural que atesora Murcia", ha afirmado Avilés.

Así, ha añadido, "la combinación de arquitectura histórica, intervenciones contemporáneas y espacios premiados convierte esta edición en una propuesta cultural de primer nivel, que invita a redescubrir la ciudad desde una perspectiva artística y patrimonial".

Open House Murcia forma parte de la red internacional Open House Worldwide, presente en más de 50 de las principales ciudades del mundo, como Nueva York, Helsinki, Roma, Buenos Aires, Bilbao, Milán y Atenas, entre otras. Tiene como objetivo acercar la arquitectura y el patrimonio a la ciudadanía, permitiendo el acceso libre a espacios de gran valor arquitectónico, histórico y cultural.