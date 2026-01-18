La Operación Frío del Ayuntamiento de Murcia intensifica la atención a personas sin hogar ante las bajas temperaturas

Miembros del Servicio de Emergencia Móvil y Atención Social (SEMAS) - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencia Móvil y Atención Social (SEMAS), dependiente de la Concejalía de Bienestar Social, Familia y Salud del Ayuntamiento de Murcia, ha intensificado los trabajos de atención a personas sin hogar ante la previsión de bajada de las temperaturas en el municipio.

Así, la Operación Frío, se activa cuando las temperaturas caen por debajo de los 5 grados con el objetivo de reducir los riesgos para las personas en situación de calle. Para ello, los equipos, formados por trabajadores sociales, agentes de Policía Local, coordinador y personal voluntario, proporcionan información y orientación sobre recursos sociales, además de realizar traslados al albergue y entregar sacos de dormir, mantas y bebidas calientes para cubrir las necesidades básicas.

Desde que comenzó la campaña de frío en el municipio de Murcia, a finales del pasado mes de noviembre, el SEMAS ha realizado un total de 124 atenciones a personas en situación de calle. En estos servicios, se ofrecieron 80 alimentos y bebidas calientes, 40 sacos de dormir, 18 mantas, cinco prendas de abrigo.

Asimismo, se dispone de plazas para dormir en el centro Jesús Abandonado, facilitando así un recurso de alojamiento seguro y protegido frente a las bajas temperaturas. De hecho, desde el inicio de esta campaña, se han realizado cinco traslados a hostal y cuatro al albergue de Jesús Abandonado.

Como siempre, no sólo cuando hay inclemencias climatológicas, sino de manera habitual, ya que la atención a personas son hogar por parte del SEMAS y, en general, el Servicio de Prevención e Inserción Social del Ayuntamiento de Murcia, no se limita a situaciones de climatología extrema, sino que se realiza una atención, seguimiento y orientación completa durante todo el año. La Operación Frío permanecerá activa mientras se mantengan las condiciones meteorológicas adversas.