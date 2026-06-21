Las oposiciones de Auxiliar Administrativo de la CARM reúnen a más de 10.000 aspirantes en una jornada sin incidencias

Las pruebas selectivas para el acceso al Cuerpo de Auxiliares Administrativos de la Administración pública regional, en las que participaron 10.101 aspirantes que optan a una de las 58 plazas - CARM

MURCIA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las pruebas selectivas para el acceso al Cuerpo de Auxiliares Administrativos de la Administración pública regional, en las que participaron 10.101 aspirantes que optan a una de las 58 plazas convocadas, se llevaron a cabo hoy en varios aularios del campus de Espinardo de Murcia en una jornada que transcurrió sin incidencias y con normalidad.

"Desde primera hora, los accesos al campus y la realización de las pruebas han transcurrido según lo previsto, gracias al trabajo coordinado de todos los equipos implicados", destacó la directora general de Función Pública y Diálogo Social, Caridad de la Hera.

De la Hera recorrió hoy el Aulario Giner de los Ríos, la Facultad de Ciencias del Trabajo y Trabajo Social y el Aulario Norte para comprobar el desarrollo de las pruebas y el funcionamiento del dispositivo organizado para esta convocatoria.

El examen, convocado por la Consejería de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, se desarrolló mediante un ejercicio único dividido en dos partes. Del total de plazas ofertadas, seis están reservadas al turno de personas con discapacidad.

Para facilitar el desarrollo del proceso selectivo, la Dirección General de Función Pública y Diálogo Social habilitó aulas específicas para personas aspirantes con necesidades de adaptación, salas de lactancia, puntos de información atendidos por personal del Servicio de Selección y un servicio de ambulancias con soporte vital básico.