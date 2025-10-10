Ordenan desalojar la empresa Navantia y otras zonas de Cartagena (Murcia) por la dana Alice

CARTAGENA (MURCIA), 10 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cartagena ha ordenado el desalojo de las personas que hay en Villas Caravaning, Bahía Bella y La Algameca, al producirse acumulaciones de agua por lluvias y escorrentías en estás áreas del municipio. También se está produciendo el desalojo de los trabajadores de Navantia, al encontrarse la factoría junta a la rambla Benipila.

Desde primera hora de este viernes, la alcaldesa de Cartagena Noelia Arroyo, lleva a cabo una reunión con efectivos de Policía Local, Bomberos, Protección Civil y todas las áreas del Ayuntamiento en el Parque de Seguridad. Se trata de la segunda reunión por el aviso rojo por lluvia, tras la celebrada este jueves, a las 15.00 horas.

A las 10.00 horas la lluvia está siendo intensa en diferentes puntos del municipio, con mayor incidencia en zonas de costa, tanto del litoral este como oeste.

Así, el pabellón deportivo del polígono Cabezo Beaza es el lugar de referencia para las personas que precisen de cobijo. En esa zona hay desplegadas medio centenar de camas y personal de Protección Civil y Servicios Sociales para garantizar la atención de todas las personas que precisen asistencia.

La alcaldesa Noelia Arroyo ha solicitado colaboración para reforzar el dispositivo con efectivos de la Guardia Civil en las tareas de desalojo de Villas Caravaning y La Algameca Chica. La regidora también está en contacto con el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, que ha ofrecido todos los medios disponibles de la Comunidad en caso de ser necesarios.

📍Continuamos desplegando todos nuestros recursos y abriendo espacios municipales en distintos puntos de #Cartagena para facilitar el contacto con los vecinos.



📲Sigue toda la última hora sobre carreteras y medidas en activo en https://t.co/yW8fVoobD5 pic.twitter.com/87ckkabpt5 — EmergenciasCartagena (@EmergenciasCT) October 10, 2025

Bomberos, Policía Local y Protección Civil del Ayuntamiento de Cartagena se encuentran desplegados en las diferentes áreas afectadas para atender a la población.

La alcaldesa ha transmitido a la población que el mejor consejo ante episodios de lluvias intensas es permanecer en casa, evitando desplazamientos innecesarios.

A las 9.30 horas, los servicios municipales de Cartagena mantienen activos los dispositivos de atención y evacuación en varias zonas del litoral afectadas por las lluvias. En total, 35 personas han sido acogidas en los recursos habilitados por el Ayuntamiento y entidades colaboradoras.

De ellas, seis se encuentran en el pabellón de Cabezo Beaza, ocho en la Hospitalidad Santa Teresa y cuatro en un hotel concertado. Además, 17 personas, entre transeúntes y usuarios llegados por su propio pie, están siendo atendidas también en la Hospitalidad Santa Teresa. La mayoría de los evacuados proceden de Villas Caravaning -15 personas, con previsión de nuevas llegadas- y tres de Bahía Bella.

La alcaldesa ha decretado la evacuación de Villas Caravaning, donde Protección Civil continúa realizando traslados en todoterrenos hacia los autobuses dispuestos por el Ayuntamiento para llevar a los residentes a los puntos de acogida.

Y en la Algameca Chica se mantiene la megafonía y la presencia de técnicos municipales para ofrecer información y asistencia. Quienes no dispongan de medios para salir están siendo evacuados con apoyo de Protección Civil.

El Ayuntamiento de Cartagena mantiene activos todos los servicios municipales para atender a los ciudadanos este viernes. No obstante, a partir del inicio del aviso rojo por lluvia a las 10.00 horas de este viernes queda suspendida la atención presencial en oficinas municipales, incluidas la oficina de Turismo.

De manera que no abrirán este viernes los mercadillos municipales que habitualmente prestan servicio este día: Urbanización Mediterráneo, El Algar, Llano del Beal, Pozo Estrecho.

Asimismo, ante el aviso rojo de este viernes, el Ayuntamiento y la empresa concesionaria del servicio ha decidido interrumpir el servicio de estacionamiento ORA este viernes, por lo que no es necesario pagar para estacionar vehículos en esas zonas.