Ordenan investigar un presunto delito de prevaricación administrativa del Ayuntamiento en el caso 'Teatre'

Archivo - Policía Científica en las discotecas calcinadas en la zona de Atalayas de Murcia - EDU BOTELLA/EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La magistrada del Juzgado número 3 de Murcia, que instruye la causa abierta por la muerte de 13 personas en el incendio de las discotecas 'Teatre' y 'Fonda Milagros' el 1 de octubre de 2023, ha decretado la apertura de diligencias previas "en orden a esclarecer la posible responsabilidad penal por presunto delito de prevaricación administrativa de autoridades y funcionarios del Ayuntamiento".

La decisión consta en una providencia de este lunes, mediante la que cual la instructora ordena deducir testimonio de las querellas criminales presentadas y abrir un procedimiento penal específico e independiente para investigar los hechos relacionados con la posible prevaricación administrativa.

Además, de forma paralela, el mismo juzgado ha acordado una nueva prórroga del plazo máximo de instrucción de la causa principal, fijando su finalización el 1 de abril de 2026.

Para el abogado de las familias de algunas víctimas, José Manuel Muñoz Ortín, la apertura de diligencias previas por presunta prevaricación administrativa "supone hito especialmente valorado" por estas "a la hora de dirimir las posibles responsabilidades, incluidas las de carácter institucional".

Muñoz Ortín ha asegurado que "constituye un paso relevante en el esclarecimiento integral de los hechos, al permitir examinar si la actuación de la Administración municipal se ajustó o no a la legalidad y a las obligaciones que le corresponden en materia de control y protección de la seguridad ciudadana".