Organizan este miércoles la II Jornadas de Historia, Arqueología y Derecho en el Mubam

MURCIA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Bellas Artes de Murcia (Mubam) acoge este miércoles las II Jornadas de Historia, Arqueología y Derecho. Será a partir de las 18.30 horas.

Una de las ponencias estarán a cargo de María Martínez, catedrática de Historia Medieval de la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia, que hablará del islam y la cristiandad bajo el título 'Entre el islam y la cristiandad: las mujeres en las sociedades frontera (Murcia ss. IX-XV).

La profesora titular de Historia del Derecho de la Universidad de Murcia, Victoria Sandoval, hablará de 'Murcia y la política jurídica de Alfonso X'.

Las jornadas se podrán seguir en directo a través del canal de YouTube 'https://www.youtube.com/@FundaciónMRF'.