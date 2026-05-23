Orly Caba hablará sobre moda e identidad personal el próximo 3 de junio en el Centro Cultural de El Carmen

Archivo - La asesora de imagen y experta en moda Orly Caba - CEDIDA ORGANIZACIÓN - Archivo

MURCIA 23 May. (EUROPA PRESS) -

La asesora de imagen y experta en moda Orly Caba y la periodista Lola Gracia protagonizarán el encuentro 'Textos y texturas: el lenguaje de la moda', una conversación abierta al público sobre moda, identidad y estilo personal, organizada por el Ayuntamiento de Murcia a través de la red de Centros Culturales. La cita será el próximo 3 de junio, a las 19.00 horas, en el Centro Cultural de El Carmen.

El acto propone una mirada cercana y práctica al universo de la moda desde una perspectiva contemporánea y accesible. Durante la charla se abordarán las tendencias clave del verano 2026, la importancia de la colorimetría y las claves para sacar el máximo partido al armario propio sin necesidad de consumir de forma impulsiva.

El encuentro pondrá el foco en cómo adaptar la moda a la personalidad, el estilo de vida y las características de cada mujer, reivindicando la autenticidad frente a los dictados efímeros de la industria.

La moda, entendida como lenguaje cultural y herramienta de expresión, será uno de los ejes de una conversación que también reflexionará sobre autoestima, sostenibilidad y consumo consciente. Frente a la uniformidad de las tendencias globales, las ponentes defenderán una moda más libre, personalizada y emocional, capaz de potenciar la seguridad y la identidad individual.

Orly Caba cuenta con más de una década de experiencia en asesoría de imagen personal y corporativa. Ha trabajado como asesora de imagen del Centro Comercial Nueva Condomina y colaboradora de La 7 TV, además de desarrollar talleres de sostenibilidad y moda en la Universidad de Murcia. Su trabajo se centra en ayudar a las personas a proyectar una imagen coherente con sus objetivos personales y profesionales bajo el lema 'Pequeños cambios, grandes impactos'.

Por su parte, Lola Gracia aportará una mirada periodística y cultural sobre la moda como fenómeno social y narrativo. Periodista, escritora y gestora cultural, cuenta con más de veinte años de trayectoria en prensa, radio y televisión, además de una amplia experiencia en el ámbito cultural y literario.

El evento cuenta con el patrocinio de Bodegas San Isidro y Maite Confitería & Brunch, firmas murcianas comprometidas con la cultura y el talento local. La entrada será libre hasta completar aforo.