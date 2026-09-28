Ortega (PSRM) reclama topar el precio de los alquileres y preguntará en la Asamblea por el pago del Bono Alquiler Joven

El diputado regional del PSOE Miguel Ortega - PSRM-PSOE

MURCIA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del PSRM-PSOE Miguel Ortega ha pedido al presidente del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, que este jueves en el Consejo de Gobierno ponga en marcha las zonas tensionadas en el Consejo de Gobierno, para que los ayuntamientos puedan acogerse a ellas y ha anunciado que preguntará en la Asamblea Regional por el pago del Bono Alquiler Joven.

Ortega ha exigido a López Miras que tome esta medida para que "los jóvenes y los trabajadores tengan más dinero en su bolsillo". El diputado socialista ha lamentado que "el negocio de la vivienda es la mayor fuente de pobreza de nuestro país y tiene que atajarse ya. No podemos esperar más y, o toman medidas valientes, o nos verán en las calles", según han informado desde el partido.

BONO ALQUILER JOVEN

Por otra parte, Ortega ha anunciado que preguntará en la Asamblea Regional por la gestión del Bono al Alquiler Joven en la Región. En este sentido, ha aseverado que en el último envío, en vez de 8,8 millones, el Gobierno regional recibió poco más de 200.000 euros, "porque no había sido capaz de justificar que tenía demandantes".

"Mientras los ciudadanos recibían cartas con que se habían quedado sin dinero, la realidad era que el Gobierno regional decidió no tramitar más bonos al alquiler por sectarismo ideológico. Dejó de justificar más de 8 millones de euros que podrían estar en el bolsillo de cientos de jóvenes", ha añadido.

AYUDAS AL ALQUILER

En relación a las ayudas al alquiler de 16 millones de euros anunciadas por el presidente regional la pasada semana, Ortega ha explicado que 10,5 millones son del Gobierno de España y el resto del Ejecutivo autonómico.

"¿De qué sirven los 16 millones del Plan estatal de vivienda para ayudas si el Gobierno regional es incapaz de topar el precio de los alquileres? No tiene sentido que estemos dando dinero sin parar a los usuarios para que se lo lleven los rentistas y los fondos buitre. Utilicemos los 16 millones para dar ayudas a alquileres que no suban. si damos ayudas y los alquileres no paran de subir, las ayudas no valen para nada", ha exigido

El socialista ha afirmado que López Miras "lleva diez años de presidente y ha conseguido el lamentable mérito de que seamos de las comunidades autónomas donde más sube el precio del alquiler".

Al hilo, Ortega ha señalado que las competencias en materia de vivienda las tiene en exclusiva el Gobierno regional. "La ciudadanía está agotada de tanta mentira mientras ve que en la Región no se hace nada para que la gente pague menos por acceder a una casa".

En este sentido, ha señalado que el Gobierno regional ha anunciado la construcción, desde 2023, de 32.897 viviendas en la Región de Murcia. "No ha construido ni una, y cuando podía construir, en vez de hacerlo, devolvió 22 millones al Gobierno de España por pura incapacidad. ¿Qué tiene que pasar en la Región para que López Miras haga algo?", ha cuestionado.

"Si no es por la Delegación del Gobierno y por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en la Región habría desahucios como el de Mari Carmen todos los días", ha destacado Ortega, que ha asegurado que los servicios socialistas de la Comunidad Autónoma "han dejado de contestar a las personas vulnerables porque no tienen ni viviendas, ni recursos para acompañar".

Asimismo, el diputado ha criticado que el Gobierno regional ha abandonado a las personas en situación de extrema vulnerabilidad.

"No sabemos si por puro sectarismo ideológico o por hacerle oposición a Pedro Sánchez, pero la realidad es que no hay ningún tipo de respuesta", ha concluido.