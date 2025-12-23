Ortuño asegura que la reforma de la Ley del Mar Menor ha sido iniciativa del PP

MURCIA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, a preguntas de los periodistas sobre si la modificación que el Grupo Parlamentario Popular ha registrado sobre la Ley del Mar Menor en la Asamblea Regional ha sido negociada o trabajada con el Grupo Parlamentario Vox, ha indicado que "ha sido una iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, resultado de los trabajos que se han llevado a cabo en la comisión que se constituyó en la Asamblea"

Además, Ortuño, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha insistido en que el Gobierno autonómico "no va a dar un paso atrás en la protección del Mar Menor".

El portavoz regional ha señalado que "todas las restricciones en el entorno del Mar Menor se mantienen, lo que hoy está restringido va a seguir estándolo". Así, ha apuntado que lo que se hace es "adaptar normativa sancionadora regional a una ley estatal que no existía cuando se aprobó la Ley del Mar Menor".