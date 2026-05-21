Ortuño considera "demoledor" el auto sobre Rodríguez Zapatero y acusa a Sánchez de respaldar "prácticas corruptas"

MURCIA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de la Región de Murcia, Marcos Ortuño, ha calificado de "demoledor" el auto de la Audiencia Nacional relativo al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y ha afirmado que el respaldo del jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, a su figura supone un "respaldo explícito a las prácticas corruptas que se están investigando".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Ortuño ha señalado que el PSOE "puede seguir atacando a los jueces todo lo que quiera y puede denunciar las conspiraciones judeo-masónicas que quieran, pero España sigue siendo un Estado de Derecho y nadie está por encima de la ley", así que, según sus palabras, "no van a conseguir la impunidad".

El dirigente autonómico ha sostenido que los hechos investigados son de una "gravedad extrema" y ha hecho referencia al papel de Rodríguez Zapatero como "negociador jefe" y "principal consejero" de Sánchez.

"Nos lo han vendido como el referente de la izquierda, pero es el primer expresidente español imputado por delitos de corrupción, nada menos que organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad documental o tráfico de influencias", ha incidido Ortuño, que ha añadido que estos delitos "no se podrían haber cometido sin la colaboración del Consejo de Ministros".

Asimismo, el portavoz murciano ha enmarcado este caso dentro de otras investigaciones judiciales abiertas como los procedimientos que afectan a la esposa y al hermano de Pedro Sánchez, así como a Santos Cerdán, José Luis Ábalos o Koldo García.

"Sin Pedro Sánchez toda esa corrupción no existiría. Pedro Sánchez es corrupción y todo lo que rodea a Pedro Sánchez es corrupción", ha aseverado Ortuño para acusar a renglón seguido al Partido Socialista de pretender que los ciudadanos "normalicen" esta situación.

Preguntado por los periodistas sobre la posibilidad de presentar una moción de censura a nivel nacional, el portavoz del Ejecutivo murciano ha señalado que este tipo de herramientas "se han de presentar para ganarlas". "De no ser así, al final se convierten en un balón de oxígeno hacia el Gobierno", ha concluido.