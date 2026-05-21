PP exige la dimisión de Pedro Saura, "nombrado en el auto de imputación a Zapatero y perejil de todas las salsas"

El PP critica que el Plan de Vivienda de Sánchez es "propaganda vacía" e impone un gasto de 123 millones a los murcianos - PPRM

MURCIA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El senador del PP por la Región de Murcia, José Ramón Díez de Revenga, ha exigido este jueves la dimisión de todos sus cargos del socialista Pedro Saura, "nombrado en el auto de imputación al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por el rescate de Plus Ultra y perejil de todas las salsas de corrupción del PSOE", según ha informado el partido.

Para Díez de Revenga, "o forma parte de la trama, algo que tendrá que decidir la Justicia, o estaba al tanto de los delitos y callaba, o es un incompetente que no se enteraba de nada: en cualquiera de estos casos es evidente su responsabilidad política, que debería asumir renunciando a todos sus cargos".

El parlamentario 'popular' ha señalado que Saura "aparece como cooperador necesario en el cobro de las comisiones Ilegales del soterramiento del AVE en Murcia por valor de 500.000 euros", y también "en las obras del puente del centenario de Sevilla, que se ha demostrado que no se puede hacer pero en las que ha habido mordidas".

"También aparece Saura en el expediente vinculado a Ábalos, Koldo y Aldama en el rescate de Air Europa", ha subrayado, "y ahora hemos sabido recientemente que es nombrado en el auto de imputación a Zapatero".

Díez de Revenga ha afirmado que Saura "estuvo durante tres años rodeado de corruptos en el Ministerio de Transportes de Ábalos". "Si participó o no en la comisión de los delitos es algo que deben decidir los juzgados; lo que sí sabemos es que estuvo presente en todos esos pasos y movimientos que se dieron, y que su cooperación fue indispensable para que se llevaran a término", ha puntualizado.

Por todo ello, Díez de Revenga ha exigido al delegado del Gobierno y secretario general de los socialistas de la Región, Francisco Lucas, "que dé la cara de una vez" y aclare "si le da todo su apoyo a Pedro Saura como ha hecho Pedro Sánchez con Zapatero". "¿Le respalda también, pone la mano en el fuego por él?", le ha preguntado.