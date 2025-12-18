Ortuño, sobre el incremento salarial de los funcionarios: "Ya está bien del 'yo invito y tú pagas'"

Archivo - Toma de posesión de funcionarios de la administración regional-Archivo- - COMUNIDAD - Archivo

MURCIA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, ha denunciado que sea el Ejecutivo autonómico quien "tenga que hacer frente con fondos propios" a la subida salarial de los funcionarios de la administración regional de un 2,5%.

Ortuño, que ha hecho estas declaraciones a preguntas de los periodistas durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha puntualizado que "no nos parece mal en modo alguno la mejora de las retribuciones", pero ha indicado que el Gobierno central "no transfiere los fondos necesario ni a la Región de Murcia ni al resto de comunidades".

Cabe recordar que, el Ministerio de Función Pública y los sindicatos cerraron un acuerdo plurianual para subir los salarios de los más de tres millones de funcionarios un 11% en el periodo 2025-2028, que se distribuirá en un alza del 2,5% para este año; del 1,5% para 2026, con un variable adicional del 0,5% vinculado a la evolución del IPC; del 4,5% para 2027 y del 2% para 2028.