Ortuño lamenta que "el tumulto alentado y jaleado por Pedro Sánchez reventó el final de la Vuelta"

MURCIA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, ha criticado la "irresponsabilidad mayúscula" del presidente del Gobierno de la nación, porque "el tumulto alentado y jaleado por Pedro Sánchez reventó el final de la Vuelta".

Ortuño considera que "la imagen que vimos como país fue lamentable" y tras reconocer que "todo el mundo tiene derecho a manifestarse", afirma que se debe hacer sin violencia y "sin los altercados que vimos por la tarde en Madrid".

Por ello, acusa a Pedro Sánchez de "utilizar todo lo que está pasando en Palestina como una herramienta de polarización". "Lo que está pasando en Palestina es una masacre, inadmisible, inaceptable. Vaya por delante toda nuestra condena", añade.

A su juicio, "la comunidad internacional debería intervenir de inmediato para poner fin a esa situación, pero los derechos humanos no son ni de derechas ni de izquierdas, son derechos humanos que, por supuesto, tenemos la obligación de respetar".