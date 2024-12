Ortuño: "No se puede condicionar la aprobación de unos presupuestos a que se incumpla la ley"

MURCIA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, ha afirmado este jueves, en relación a la exigencia de Vox, que le insta a cambiar su política migratoria si quiere pactar las cuentas de la Comunidad del próximo año, que "no se puede condicionar la aprobación de unos presupuestos a que se incumpla la ley".

En una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno y al ser preguntado por este asunto, Ortuño ha insistido en que para esta comunidad "es clave contar con unos buenos presupuestos para activar la economía, para consolidarnos como un polo de atracción de inversiones y garantizar el estado de bienestar", y ha abogado por "dejar a un lado los intereses partidistas ajenos a la Región de Murcia".

"Las decisiones importantes para nuestra tierra se tienen que tomar aquí, pensando en los de aquí", ha dicho Ortuño, para quien "que se decida en Madrid si los ciudadanos de la Región tenemos o no presupuestos por unas exigencias en materia migratoria, en la que no tenemos competencia, no nos parece justificación alguna".

En relación con la posibilidad de prorrogar las cuentas, ha comentado que, dadas las fechas, es "imposible tenerlas aprobadas el 31 de diciembre", de manera que se prorrogarán automáticamente, algo que ya "ha sucedido en otras ocasiones" y "no hay mayor problema".

"Pero quede claro nuestra voluntad de diálogo y nuestra postura de mano tendida para tratar de llegar a un acuerdo con los grupos parlamentarios y poder tener unos buenos presupuestos para la Región", ha remarcado.

En este sentido, ha querido dejar claro que los Presupuestos de la Comunidad para 2025 "están prácticamente definidos", pero "falta un dato esencial que tiene que facilitar el Gobierno de España", el objetivo de déficit, que "cada décima permite disponer de 40 millones de euros más". Esto, ha dicho, "lo está condicionando todo, también el diálogo con los grupos parlamentarios".

"Espero que el señor Vélez --en referencia al líder de los socialistas murcianos-- le pida a Pedro Sánchez que concrete ese objetivo de déficit, porque, insisto, es muy importante para poder concretar y definir con rigor la elaboración de los presupuestos de la comunidad autónoma", ha sostenido.

RECHAZO A LAS POLÍTICAS MIGRATORIAS DEL PSOE

Ortuño ha querido dejar claro el "rechazo absoluto" del Gobierno regional a las políticas migratorias estatales, y ha calificado de "imprescindible" que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "actúe en los países de origen, implique a la UE, escuche a las comunidades y establezca una planificación con los recursos económicos necesarios".

"En la Región de Murcia recibimos decenas de inmigrantes que llegan a través de nuestras costas, más los que nos envía Pedro Sánchez en avión desde otros puntos de España", ha comentado.

A este respecto, ha sostenido que "si la premisa para tener presupuestos es rechazar las políticas de Pedro Sánchez, no hay ningún problema", al tiempo que ha trasladado que desde su gobierno "seguimos con la mano tendida y plena voluntad de diálogo para aprobar unos presupuestos que son y serán buenos para la Región de Murcia".

Preguntado sobre las declaraciones del líder provincial de Vox, José Ángel Antelo, en las que afirma que "la falta de liderazgo del Gobierno de López Miras mantiene a la Región en una situación de suspensión de pagos, de ideas y de futuro", Ortuño ha comentado que esas declaraciones "no son ciertas".

"El Gobierno está funcionando bien; no hay suspensión de pagos, tenemos ideas, tenemos proyectos", ha enfatizado.

Sobre la reanudación de la negociación sobre inmigración por parte del PP, el Gobierno central y los de Canarias y Ceuta, Ortuño ha dicho que el Ejecutivo de España "tiene que asumir las competencias en esta materia" y "no eludir su responsabilidad".

"No puede derivar este problema a las comunidades, como está haciendo; tiene que actuar en los países de origen, implicar a la UE, tener una planificación estratégica, una política en materia de inmigración, que evidentemente no la tiene,; dotar a las comunidades de los recursos económicos necesarios y escucharlas si es que somos parte de esa solución", ha remachado.

Según Ortuño, "nada de esto está haciendo el Gobierno de España", al que ha acusado de ir "de un escándalo a otro escándalo" y "limitarse simplemente a perpetuarse en el poder" sin gobernar, "mientras los problemas de los españoles crecen, como sucede con el tema de la inmigración".