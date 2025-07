Ortuño, sobre Torre Pacheco: "El Gobierno central no tiene política migratoria y eso tiene sus consecuencias"

Varios agentes de la Guardia Civil controlan los accesos durante una manifestación no autorizada y promovida por grupos de ultraderecha en redes sociales, a 15 de julio de 2025, en Torre Pacheco, Murcia (España). A raíz de la agresión a un anciano el pasa - Edu Botella - Europa Press

El Gobierno murciano pide a Marlaska que refuerce la seguridad en Torre Pacheco de forma "permanente"

MURCIA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno murciano, Marcos Ortuño, ha abordado este jueves la situación en Torre Pacheco y, a este respecto, ha considerado "evidente" que "es muy urgente una política migratoria de Estado, porque tenemos un Gobierno en España que no tiene política migratoria y ello tiene sus consecuencias".

"El Gobierno de España no tiene política migratoria y, de hecho, no gobierna", según Ortuño, quien ha considerado que el Ejecutivo central "está en otras cosas" como, por ejemplo, en "defenderse de los casos de corrupción", y "no se preocupa de lo que debería preocuparse, que es de resolver los problemas de los españoles".

A su parecer, el Ejecutivo central "no tiene política migratoria", lo que "tiene sus consecuencias" y "han convertido a nuestro país en puerta de entrada de la inmigración ilegal". "Hace falta que el Gobierno de España asuma sus responsabilidades en distintos ámbitos y, por supuesto, también en materia migratoria", ha remarcado.

"Porque lo que hace el Gobierno de España, como estamos viendo en estos últimos tiempos, es derivar y desviar la responsabilidad de las comunidades autónomas", ha zanjado.

En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno y al ser preguntado por si Vox ha propagado algún discurso de odio en Torre Pacheco durante estas semanas, Ortuño ha pedido "responsabilidad, calma y seguridad ciudadana" para evitar que personas ajenas a este municipio lleguen "a generar violencia y sembrar la discordia".

Así, ha manifestado la necesidad de "restablecer la convivencia pacífica" en la localidad, y ha advertido que cualquier otra actuación "no es responsable".

PIDE MEDIDAS DE SEGURIDAD "PERMANENTES"

Aunque ha reconocido que "parece que poco a poco se va recuperando la normalidad", sí que ha recordado "tres cuestiones sobre las que viene insistiendo el presidente del Gobierno murciano, Fernando López Miras".

En primer lugar, ha considerado que "lo prioritario es que Torre Pacheco recupere totalmente la normalidad y sus vecinos se sientan seguros". En segundo lugar, ha explicado que "es imprescindible que se mantenga el dispositivo de seguridad todo el tiempo que sea necesario".

En tercer lugar, ha avanzado que, "cuando este episodio de violencia finalice", el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska "no se puede olvidar de Torre Pacheco". A su juicio, "es muy importante que el Ministerio del Interior se comprometa a dotar a esta localidad de una comisaría de Policía Nacional y demás efectivos de la Guardia Civil tal y como viene demandando su alcalde en los últimos años".

En este sentido, ha instado a tener en cuenta que Torre Pacheco "ha doblado su población en menos de 30 años" y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "no han crecido lo suficiente para garantizar la seguridad de sus vecinos".

A su parecer, hay que "pensar en el día después" y "reforzar la seguridad de manera permanente en Torre Pacheco, con una nueva comisaría de Policía Nacional y con más efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Ha apostado por tomar todas estas medidas "para evitar que lo que ha pasado en Torre Pacheco pueda volver a pasar en otros municipios o en otras localidades de nuestro país".

CONFERENCIA SECTORIAL DE INFANCIA

Ortuño también se ha referido a la conferencia sectorial de Infancia, convocada por el Ministerio de Juventud e Infancia para este jueves, y en la que estaba previsto abordar el reparto de los menores migrantes no acompañados, y que se ha suspendido por falta de "quórum" tras el 'plantón' de las comunidades autónomas del Partido Popular, excepto Ceuta.

Al ser preguntado por este asunto, Ortuño ha explicado que no estaban convocados "legalmente" a la conferencia. "Yo sé que el Ministerio y el Gobierno de España están acostumbrados a actuar fuera de la ley, pero nosotros no vamos a ser colaboradores de ninguna ilegalidad", ha apostillado.

En cuanto a la decisión del Ministerio de proceder igualmente al reparto de los menores migrantes no acompañados, Ortuño ha señalado que lo único que sabe sobre esta cuestión es lo que han leído en la prensa. "Nosotros entendemos que es una decisión ilegal y, como tal, la tenemos recurrida ante el Tribunal Constitucional", ha apostillado.

RECHAZA LA PROPUESTA PRESUPUESTARIA DE LUCAS

Ortuño también se ha referido a las declaraciones del secretario general del PSOE en la Región de Murcia, Francisco Lucas, que este miércoles pidió a López Miras que rompa su acuerdo con Vox y le tendió la mano para un pacto "sin condiciones".

Al ser preguntado por este asunto, el portavoz del Gobierno murciano ha considerado que "el discurso del secretario general de los socialistas murcianos es poco creíble" y ha señalado varios ejemplos para respaldar su argumentación.

Por ejemplo, ha recordado que Lucas "dijo que iba a respaldar el trasvase Tajo-Segura" pero "a las primeras de cambio, votó en contra del blindaje del trasvase en el Congreso de los Diputados". Además, ha criticado que el secretario general de los socialistas murcianos "dijo también que iba a exigir la reforma del sistema de financiación autonómica y "se ha tragado el cupo catalán, que perjudica gravemente a la Región de Murcia".

Ha criticado que Lucas "es capaz de todo, incluso de hacer el ridículo, con tal de justificar el enésimo agravio de Pedro Sánchez a la Región". Por tanto, ha dicho entender que "no es más que un ofrecimiento de cara a la galería y muy poco creíble".

DEFIENDE EL PACTO PRESUPUESTARIO CON VOX

En este sentido, Ortuño ha defendido el pacto presupuestario "puntual" con Vox como una decisión "necesaria" para la Región y que se firmó "con total transparencia". "Siempre hemos defendido que la Región de Murcia necesitaba unos presupuestos, que son importantes para mejorar la sanidad, la educación y las políticas sociales", ha explicado.

El portavoz del Gobierno murciano ha insistido en la transparencia del pacto, afirmando que "aquí no hay acuerdos secretos, no se retuerce la ley, no se incumple la Constitución y no hay amnistía". "Entre elegir lo que ha hecho Pedro Sánchez o tener presupuestos, nosotros elegimos lo responsable pensando en el interés general", ha zanjado.