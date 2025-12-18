El otoño de 2025 ha sido el sexto más cálido de los últimos 65 años en la Región de Murcia

Archivo - Playa de Colón en Santiago de la Ribera, San Javier, tras el paso de la dana Alice (octubre 2025) - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El otoño de 2025 ha sido el sexto más cálido de, al menos, los últimos 65 años en la Región de Murcia, con una temperatura media de 18,6 grados y una anomalía de +1,4, según ha explicado el delegado Territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Juan Esteban Palenzuela.

La media de las temperaturas máximas del trimestre fue 24,3 grados, con una anomalía de +1,5 grados, lo que supone la quinta más elevada desde 1961, y la tercera más cálida del siglo XXI, junto a 2014. La media de las mínimas, 12,9 grados, con una anomalía de +1,3 grados, ha sido la sexta más alta tanto de la serie, junto a 1983, como del siglo XXI.

En la evolución de las temperaturas han destacado, por su duración e intensidad, los episodios cálidos comprendidos entre el 5 y el 22 de septiembre; el 17 y el 26 de octubre y el 7 y el 19 de noviembre.

Las temperaturas máximas más altas, en promedio, se observaron el 3 de septiembre, siguiéndole muy de cerca las de los días 7 y 12 del mismo mes, aunque la máxima absoluta del trimestre, 38,5 grados, se registró en el Observatorio de Alcantarilla el 8 de septiembre.

Las temperaturas máximas más bajas del trimestre se observaron, en promedio, el 28 de noviembre, aunque se situó muy cerca la del día 21 de ese mismo mes, con la máxima más baja, 7,9 grados, registrada ese mismo día en Benizar, en el término municipal de Moratalla.

Las temperaturas mínimas más altas en promedio se observaron los días 7 y 8 de septiembre, pero la mínima más alta 25,8 grados, se registró en el Observatorio de San Javier, con 25,8 grados, el día 6 de septiembre. Las mínimas más bajas se midieron el 28 de noviembre, siendo la mínima absoluta del trimestre -2,7 grados, el 22 de noviembre en Fuentes del Marques, Caravaca de la Cruz.

En los observatorios de San Javier, Murcia y Alcantarilla se han registrado 15, 15 y 12 noches tropicales, respectivamente, cuando los valores normales son 15, 10 y 7.

PRECIPITACIÓN

La precipitación acumulada entre septiembre y noviembre de 2025 en la Región de Murcia fue de 58,5 litros por metro cuadrado, lo que supone el 53% del valor medio para el mismo periodo y un carácter pluviométrico seco.

Este período es el séptimo más seco del siglo XXI. El mes de septiembre, con 26,2 litros por metro cuadrado, fue normal; octubre, con 29,3, fue húmedo; y noviembre, con 3, fue extremadamente seco, el quinto más seco desde 1961 y el segundo del siglo.

Durante este trimestre, donde más precipitación se acumuló fue en el litoral sur del Mar Menor y Campo de Cartagena, con cantidades superiores a 300 litros por metro cuadrado, siendo la máxima acumulada 350 en la estación del Parque Regional de Calblanque, seguida de los 230 litros por metro cuadrado en Las Salinas de Cabo de Palos.

Por el contrario, donde menos precipitación se registró fue en zonas al sur del Altiplano y entorno de Cieza, con valores por debajo de los 30 litros por metro cuadrado, como en Jumilla 'El Albal', con solo 17.

En el trimestre destacó el episodio comprendido entre los días 29 y 30 de septiembre, en los que se registró el 29% de la precipitación trimestral. Se alcanzaron intensidades muy fuertes e incluso torrenciales en varios puntos de la Región. La máxima precipitación diaria mensual (en día pluviométrico) fue 130,4 litros por metro cuadrado en la estación de Molina de Segura 'Protección Civil', el 29 de septiembre.

En la mañana del 30 también se dieron precipitaciones muy intensas en el entorno del sur del Mar Menor, registrándose 94 litros por metro cuadrado en el Parque Regional de Calblanque, en menos de dos horas.

El segundo episodio, entre el 9 y el 11 de octubre, asociado a la borrasca 'Alice', dio lugar a precipitaciones persistentes con acumulados muy importantes en la zona del entorno del Mar Menor y Campo de Cartagena. Las precipitaciones alcanzaron intensidades muy fuertes (entre 30 y 60 litros por metro cuadrado en una hora) e incluso puntualmente torrenciales (más de 60).

En este episodio se registró el 34% de la precipitación trimestral. La máxima precipitación acumulada en el episodio fue 215,1 litros por metro cuadrado, en el Parque Regional de Calblanque, seguida por 182,2 registrados en Las Salinas de Cabo de Palos (Cartagena).

La máxima precipitación diaria trimestral en la Red de Estaciones Automáticas y Principales de Aemet fue 156,2 litros por metro cuadrado en la estación de Las Salinas de Cabo de Palos. La máxima precipitación acumulada en una hora fue 47,4 litros por metro cuadrado, en la estación de Cartagena, y la máxima precipitación acumulada en 10 minutos fue 18,4, de nuevo en la estación de Las Salinas, todas correspondientes al 10 de octubre.

Durante este trimestre se han registrado 16 días de tormenta, nueve días en septiembre y siete en octubre. Con un total de 1.319 descargas nube-tierra, 590 en septiembre y 729 en octubre.

El día de mayor actividad eléctrica, con 459 descargas, fue el día 9 de octubre. Los valores medios de la serie 2000-2024 para el trimestre septiembre-octubre-noviembre son 19 días de tormenta y 2.028 descargas.

AVANCE DICIEMBRE 2025 EN LA REGIÓN DE MURCIA (HASTA EL DÍA 16)

El mes de diciembre comenzó con valores de temperaturas próximos a los normales, bajando a partir del día 3, para presentar un episodio cálido del 5 al 8 de diciembre, más persistente para las máximas. A partir del 11 las temperaturas máximas se han situado en valores próximos a lo normal o ligeramente inferiores. Sin embargo, las mínimas han vuelto a situarse por encima de lo normal.

La precipitación acumulada en la Región hasta el día 16 ha sido 54 litros por metro cuadrado, que supone el 287% del valor de la mediana para el mes de diciembre. Si no lloviera más en la segunda quincena de diciembre, el carácter del mes sería muy húmedo.

El episodio más importante se registró del 12 al 14, asociado a la borrasca 'Emilia', con precipitaciones que puntualmente alcanzaron intensidades muy fuertes y acumulados superiores a 100 litros por metro cuadrado en varias estaciones, entre ellas las del Valle del Guadalentín, como Totana o Alhama de Murcia 'El Praico'.

RESUMEN ANUAL 2025

El 2025 en la Región ha sido extremadamente cálido, el segundo más cálido de, al menos, los últimos 65 años, igualado con 2023, con una temperatura media de 17,9 grados.

El carácter pluviométrico ha sido muy húmedo, con una precipitación media acumulada en la Región de Murcia desde el 1 de enero al 16 de diciembre de 389 litros por metro cuadrado, lo que supone el 123% del valor normal.