Archivo - Los pacientes de la Región esperan 19 días menos para ser atendidos en consultas externas hospitalarias - CARM - Archivo

MURCIA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los pacientes de la Región de Murcia esperan una media de 19,5 días menos para ser atendidos en consultas externas hospitalarias y ocho días menos para ser intervenidos quirúrgicamente respecto al cierre de 2025, según los datos del Servicio Murciano de Salud (SMS) correspondientes al primer semestre de 2026.

La consejera de Salud, Isabel Ayala, ha destacado que, "por tercer año consecutivo", se mantiene la tendencia de reducción del tiempo medio de espera en consultas externas y ha asegurado que el registro alcanzado en junio es el más bajo desde 2020, según ha informado la Comunidad.

En concreto, el tiempo medio de espera para ser atendido por un especialista hospitalario se sitúa en 69,82 días, lo que supone 19,51 días menos que hace seis meses y 13 menos que en junio de 2025. Además, el número de pacientes pendientes de consulta se ha reducido en 9.241 personas respecto al cierre del pasado año.

Entre enero y junio, el SMS ha realizado más de 1,3 millones de consultas con especialistas hospitalarios y ha respondido más de 207.000 interconsultas no presenciales, 16.000 más que un año antes, lo que representa el 95,2% de las solicitadas.

Por especialidades, las mayores reducciones en las demoras para consultas externas corresponden a Neumología, con 48 días menos que hace un año; Cirugía General, con 38 días menos, y Dermatología, con 33 días menos.

En cuanto a la lista de espera quirúrgica, el tiempo medio para ser intervenido se sitúa en 94,58 días, ocho menos que hace seis meses y dos menos que en junio de 2025.

Durante el primer semestre, los profesionales del SMS realizaron 62.675 intervenciones quirúrgicas para atender las 53.500 nuevas entradas registradas. Las mayores reducciones en las demoras quirúrgicas se han producido en Neurocirugía, con 30,8 días menos que hace un año; Cirugía General y del Aparato Digestivo, con 20 días menos, y Cirugía Torácica, con 19,5 días menos.

Respecto a las pruebas diagnósticas, el SMS ha dado salida a 331.593 pruebas durante el primer semestre, el 87% de las 381.824 incorporadas a la lista de espera, mientras que la demora media se mantiene por debajo de los 30 días, cumpliendo así los objetivos fijados, según la Comunidad.

Por áreas de salud, el Área VIII (Mar Menor) ha reducido en 67,4 días la espera para consultas externas respecto al semestre anterior, mientras que el Área VII (Murcia Este-Reina Sofía) la ha rebajado en más de 35 días. Asimismo, las áreas I (Murcia Oeste), III (Lorca) y IV (Noroeste) también han mejorado de forma significativa sus tiempos de espera en consultas. El Área IX (Cieza) mantiene una demora media de 86 días, ocho por debajo de la media regional, mientras que el Área V (Altiplano) continúa situándose por debajo de la media del SMS tanto en cirugía como en consultas externas y pruebas diagnósticas.

En cirugía, todas las áreas de salud registran mejoras en sus listas de espera. Ayala ha asegurado que estos datos reflejan el trabajo del Gobierno regional para "que todos los pacientes accedan a un sistema sanitario de calidad, con todos los recursos disponibles y menos esperas, independientemente de donde vivan".

La consejera ha atribuido parte de las dificultades registradas durante el semestre a las ocho jornadas de huelga convocadas por los facultativos. "A pesar de las huelgas de facultativos y la incapacidad de la ministra para negociar con ellos hemos reducido los tiempos de espera y mantenido la actividad", ha afirmado Ayala, quien ha añadido que, "mientras Mónica García es incapaz de negociar de una manera seria con los facultativos, en la Región de Murcia trabajamos de la mano de nuestros profesionales para que los pacientes se vean afectados lo mínimo y para seguir garantizando una sanidad pública de calidad", ha concluido.