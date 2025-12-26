Paco Rabal y los Premios Goya protagonizan la programación de la Filmoteca en 2026, con más de 120 títulos

La consejera Carmen Conesa durante la rueda de prensa de presentación de la programación de la Filmoteca Regional - CARM

MURCIA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El centenario del nacimiento de Paco Rabal y los Premios Goya protagonizarán la programación de la Filmoteca de la Región de Murcia en 2026, con una veintena de ciclos y más de 120 títulos, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

La Filmoteca, que lleva el nombre del actor aguileño, arranca su programación del primer trimestre con un ciclo de 26 títulos que van desde obras de los años 50 hasta las creaciones de Benito Rabal 'Francisco por Paco' y 'Paco, mi padre'.

Desde el 9 de enero, con la proyección de 'Los santos inocentes', de Mario Camus, hasta el 26 de marzo, con 'El beso de judas', de Rafael Gil, la pantalla de la Filmoteca regional contará con películas como 'Viridiana' y 'Nazarín', de Luis Buñuel; 'El eclipse', de Michelangelo Antonioni; o 'La honradez de la cerradura', de Luis Escobar, la primera película en la que Rabal tuvo un papel de protagonista.

El segundo ciclo con mayor número de títulos es el dedicado al cine español más actual, en concreto a las películas nominadas para los Premios Goya. Serán 14 los títulos que se podrán disfrutar, cada uno en dos sesiones, para conocer lo más destacado de la cinematografía patria durante 2024, entre ellos 'Sorda', la película de la murciana Eva Libertad, que se proyectará el 10 y el 15 de febrero.

La consejera de Turismo, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, ha indicado que "en el primer trimestre del año nos volcamos en lo más cercano, con lo más nuestro, como es Paco Rabal, quien será el protagonista absoluto durante todo el año en la Filmoteca regional. Pero también respaldamos al cine español, con el ciclo de películas nominadas a los Goya, incluida 'Sorda'".

Otra de las líneas recurrentes y definitorias de la programación del primer trimestre, que cuenta con una veintena de ciclos y más de 120 títulos diferentes, es la que permite explorar las relaciones entre literatura y cine.

Tres ciclos se pueden enmarcar en esta simbiosis: 'Madrugada sangrienta: Stephen King en la gran pantalla', con películas que adaptaron novelas del autor como 'Carrie', Misery' o 'La zona muerta'; 'Ego de escritos', con los largometrajes 'El autor', de Manuel Martín Cuenca, 'El hombre perfecto', de Yann Gozlan, 'El consentimiento', de Vanessa Filho y 'La academia de las musas', de José Luis Guerin; y 'Elemental, querido Watson: Basil Rathbone, el eterno Sherlock Holmes', con la docena de filmes en los que Rathbone dio vida al personaje más popular creado por Arthur Conan Doyle.

Otros ciclos destacados son los que abordan la colaboración cinematográfica entre el director Josef von Sternberg y la actriz Marlene Dietrich, denominado 'El arte de la seducción', que cuenta con 7 títulos; un acercamiento a la cinematografía portuguesa a través de siete largometrajes; y la retrospectiva sobre la carrera de Anja Breien, la directora nórdica más relevante de la historia.

Además, la programación de la Filmoteca continúa con ciclo clásicos como 'Filmo en familia', 'La sala de los cineastas', 'Mujeres cineastas' o 'Amnistía internacional', así como las citas anuales con la programación específica de la 'Semana de cine espiritual' y el Festival Sombra.

Toda la programación estará disponible en los próximos días en la página web de la Filmoteca de la Región de Murcia 'Francisco Rabal'.

NUEVAS INSTALACIONES

La titular de Cultura ha aprovechado la presentación del avance de la programación del primer trimestre de 2026 para visitar la adecuación de las instalaciones de la Filmoteca regional para albergar dos depósitos para la conservación de películas de celuloide, así como los laboratorios de preservación, tratamiento y limpieza de películas.

Además, se está culminando una sala de exposición dedicada a la cinematografía y la muestra de la proyección cinematográfica en la Región de Murcia, gracias a la donación por parte de Miguel García, operador jefe de cabina de la Filmoteca, de seis proyectores de 35 mm procedentes de antiguos cines murcianos, junto con una selección de proyectores domésticos y grabadoras de distintas épocas.

Conesa ha resaltado que "estas nuevas instalaciones y equipamiento permitirán avanzar más en recuperar material audiovisual de interés histórico y cultural, dotar a la Filmoteca de un archivo representativo de la memoria visual de la Región de Murcia y fomentar la participación ciudadana en la conservación del patrimonio audiovisual y su conocimiento".