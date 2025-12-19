El Palacio Almodóvar estará destinado a vivienda, pero será compatible con comercios, ocio, oficinas o espectáculos

Archivo - Visita del director general de Patrimonio Cultural a las obras del Palacio de Almodovar - COMUNIDAD - Archivo

MURCIA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia ha aprobado inicialmente el Proyecto de Plan Especial del Palacio Almodóvar, un acuerdo que supone un paso decisivo para continuar con la recuperación de este edificio.

El Plan Especial establece por tanto el marco normativo que determina los usos compatibles, las condiciones de rehabilitación, los criterios de conservación y las limitaciones necesarias para preservar el inmueble de estilo renacentista, catalogado dentro del Plan Especial de Conjunto Histórico Artístico de Murcia (PECHAM) con un grado de protección 2 y destina los usos del inmueble y las condiciones de edificación. La edificabilidad máxima prevista es de 3.114 metros cuadrados, ajustada al propio Proyecto de Rehabilitación del edificio, sin incrementos adicionales.

Este Plan establece como uso global el residencial y de servicios, y se consideran compatibles los usos comerciales, oficinas y servicios profesionales, restauración, espectáculos y ocio, y hospedaje, siempre dentro de los límites marcados por la protección del inmueble, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

Asimismo, se conserva la previsión actual de cuatro plantas, con la posibilidad de una quinta planta retranqueada respecto a la línea de fachada, una solución que permite respetar la imagen urbana y las visuales de los edificios del entorno, especialmente en un espacio como la plaza de Santo Domingo.

En materia de patrimonio arqueológico, el Plan Especial impone la conservación de los restos encontrados en la planta sótano, que podrán ser contemplados desde la planta baja mediante suelo acristalado, integrando así el patrimonio histórico en el uso cotidiano del edificio.

El documento incorpora además las medidas de carácter ambiental establecidas en el Informe Ambiental Estratégico, garantizando que la futura rehabilitación se realice bajo criterios de sostenibilidad y respeto al entorno urbano.

Tras su aprobación inicial el documento será sometido a información pública, abriéndose un plazo para la presentación de alegaciones y la emisión de los informes sectoriales preceptivos, antes de su aprobación definitiva.