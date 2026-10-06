El Palacio Consistorial de Cartagena estrena una nueva iluminación ornamental

Nueva iluminación del Palacio Consistorial de Cartagena - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 6 (EUROPA PRESS)

El Palacio Consistorial de Cartagena estrenó este lunes por la noche una nueva iluminación ornamental, una intervención concebida para realzar la riqueza arquitectónica, escultórica y ornamental de uno de los edificios más representativos de la ciudad.

La instalación está compuesta por 2.892 nuevas luminarias de última generación con tecnología LED, dispuestas de acuerdo con las características y necesidades específicas del edificio para minimizar su impacto sobre el monumento. La actuación cuenta con una potencia instalada de 2.904 W y permite mejorar en torno a un 60 % su eficiencia energética, contribuyendo además a reforzar su sostenibilidad, según han informado desde el Consistorio.

La nueva composición lumínica pone en valor la arquitectura modernista de influencias eclécticas del Palacio, destacando sus fachadas en mármol blanco, sus pilastras, sus balcones, sus vanos, sus cornisas y sus relieves decorativos, así como sus cúpulas metálicas revestidas de zinc, que coronan el conjunto.

La utilización de diferentes temperaturas de color, desde tonalidades cálidas hasta blancos, ha permitido poner en valor las proporciones y la composición del edificio, acentuando la riqueza de sus detalles ornamentales y reforzando su presencia nocturna.

"El resultado es una iluminación equilibrada, sostenible y coherente con el carácter monumental del inmueble y con el entorno histórico y marítimo en el que se integra", han indicado.

Para la alcaldesa, Noelia Arroyo, con esta nueva iluminación, "el Palacio Consistorial vuelve a tener el protagonismo que merece cuando cae la noche. Es uno de los edificios más reconocibles de Cartagena y forma parte de esa imagen de ciudad que queremos seguir promocionando".

Además, ha hecho hincapié en que se hace de una manera más sostenible, con luminarias de última generación, un 60 % más eficientes y que reducen la huella de carbono.

La regidora ha destacado que ésta "no es una actuación aislada" y ha recordado que "se suma a la iluminación del Castillo de la Concepción y el Parque Arqueológico de El Molinete, consiguiendo que nuestro patrimonio también se descubra y se disfrute cuando anochece".

119 AÑOS DE HISTORIA

El edificio fue inaugurado en 1907 y proyectado por el arquitecto Tomás Rico Valarino. Su construcción se produjo durante una etapa de profunda transformación urbana y prosperidad económica, favorecida por la actividad minera de la sierra de Cartagena-La Unión, el crecimiento del comercio marítimo y la consolidación del puerto como enclave estratégico del Mediterráneo español.

Concebido como sede del gobierno municipal y como expresión del progreso y la identidad cívica de la ciudad, el edificio se ha mantenido durante más de un siglo como uno de los principales escenarios de la vida pública cartagenera.

El inmueble presenta una singular planta triangular, condicionada por la parcela situada entre la plaza del Ayuntamiento y el frente portuario.

La riqueza de su ornamentación escultórica, sus elementos de forja, sus vidrieras y la composición de sus fachadas reflejan la voluntad de integrar arte y arquitectura en un conjunto de marcada monumentalidad.

En su interior sobresalen el vestíbulo principal y la escalera imperial, concebida como eje representativo del edificio, junto con los trabajos de carpintería, forja y vidriería que acentúan el carácter simbólico y ceremonial de sus espacios.