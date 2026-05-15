El Palacio Ibn Mardanís celebra este sábado una jornada de puertas abiertas por el Día Internacional de los Museos

Actividad en el Castillejo - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Palacio Ibn Mardanís, en Murcia, abrirá este sábado sus puertas de 17.30 a 21.00 horas para conmemorar el Día Internacional de los Museos con un conjunto de actividades destinadas al público de todas las edades, según ha informado el Ayuntamiento.

El eje central de la celebración serán las visitas guiadas conducidas por arqueólogos especializados, quienes explicarán los detalles de la restauración y la importancia histórica del Castillejo como residencia de recreo del Rey Lobo.

Los pases guiados se realizarán de forma consecutiva a las 18.00, 19.00 y 20.00 horas, permitiendo a los asistentes conocer de cerca la arquitectura palatina y las vistas estratégicas hacia la huerta y el Castillo de Monteagudo.

La programación destaca por su carácter divulgativo y familiar, incluyendo un campamento de oficios medievales denominado 'Los Constructores del Paraíso'. En este espacio, que funcionará de 18.00 a 20.00 horas, los más pequeños participarán en talleres para fabricar y decorar instrumentos inspirados en la tradición andalusí.

Estas creaciones serán utilizadas posteriormente en el espectáculo 'Musicuentos en la corte del Rey Lobo', de 19.30 a 20.00 horas, una actividad que combina la narración oral con la participación musical para acercar la figura de Ibn Mardanís a las nuevas generaciones.

La cetrería, elemento fundamental de la vida cortesana del siglo XII, tendrá un protagonismo especial. Entre las 18.00 y las 20.00 horas, se exhibirán diversos ejemplares de aves rapaces acompañados de explicaciones didácticas sobre su cuidado y función en la Edad Media.

Como broche de oro, de 20.00 a 20.45 horas, se llevará a cabo una exhibición de vuelo en libertad en el entorno del palacio.

Asimismo, los visitantes podrán disfrutar de una exposición de instrumentos medievales para descubrir los sonidos y ritmos que ambientaban la corte murciana hace casi mil años.

Esta jornada extraordinaria se integra en el plan estratégico 'Fortalezas del Rey Lobo', que para este año 2026 ha programado más de 140 actividades gratuitas encaminadas a potenciar el sitio histórico de Monteagudo-Cabezo de Torres.

Desde el consistorio informan que, más allá de este evento especial, el calendario de visitas guiadas de fin de semana continúa disponible bajo reserva en la web oficial ('https://eventos.murcia.es/').