El Palacio de Ibn Mardanís encara su recuperación total con la apertura del proceso de licitación

El concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, ha anunciado el impulso a las obras de restauración del recinto superior del Palacio de Ibn Mardanís - AYUNTAMIENTO MURCIA

MURCIA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, ha anunciado el impulso a las obras de restauración del recinto superior del Palacio Ibn Mardanís, una vez abierto el proceso de licitación, al que las empresas interesadas en presentar sus ofertas tienen de plazo hasta el 26 de marzo.

Estos trabajos de restauración y conservación del recinto superior del conocido como Castillejo, y que supondrá devolver a la totalidad de su estado original al palacio del Rey Lobo, se centra en cinco ejes principales tal y como ha recordado Fernández, acompañado del presidente de la Junta Municipal de Monteagudo, David Campoy.

Tras las actuaciones de recuperación del recinto inferior de este enclave, que forma parte de las Fortalezas del Rey Lobo, en el Sitio Histórico de Monteagudo-Cabezo de Torres, el Ayuntamiento impulsa la siguiente fase para su puesta en valor, centrada en recuperar el patio de crucero, espacio emblemático de este edificio.

Además de la consolidación y restauración arquitectónica de los muros y torres perimetrales del Recinto Superior del edificio, buscando evitar la degradación y pérdida de estructuras, y el acondicionamiento de otro punto de encuentro para los visitantes en la zona norte, según informa el Consistorio en un comunicado.

En este plan de recuperación está prevista la creación de un camino paralelo al actual que facilite la accesibilidad al público, y el diseño de una iluminación monumental que permitirá resaltar la arquitectura, mejorar la seguridad y crear experiencias visuales únicas, convirtiendo el palacio de Ibn Mardanís en un icono en el skyline nocturno de Murcia.

Este proyecto ha sido redactado por la Comisión Técnica de Seguimiento de Expertos, integrada por un equipo multidisciplinar del Ayuntamiento y de la Comunidad, y creada tras el impulso que supuso para el proyecto de las Fortalezas del Rey Lobo la concesión del 2% Cultural por parte del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, con una dotación de 1.119.867 euros. Presupuestada la actuación en 2.274.473 euros, la cantidad restante será aportada por el Consistorio.

PROCESO DE RESTAURACIÓN

En cuanto a la restauración arquitectónica del Recinto Superior, que tenía función palaciega, se realizará la limpieza manual de torres, muros y del patio de crucero, eliminando morteros añadidos y revestimientos de cemento. Las superficies se consolidarán con agua de cal añeja y se rellenarán oquedades para reforzar su estabilidad.

El patio de crucero será excavado arqueológicamente, consolidado y liberado de elementos impropios, recuperando así su configuración histórica. Finalmente, se aplicarán tratamientos protectores y fitosanitarios que aseguren la conservación del conjunto frente a agentes externos.

Los trabajos previos se centrarán en la organización de la obra, con vallado, accesos peatonales y rodados, instalación de casetas y acopios. Tal y como se hizo en el recinto inferior, todas las actuaciones de restauración se llevarán a cabo utilizando técnicas tradicionales y materiales compatibles con los originales, primando la ejecución de tapias de tierra y cal sobre otras posibles soluciones constructivas.

El proyecto contempla también un acondicionamiento expositivo y de accesibilidad que transformará la experiencia de los visitantes, por lo que se creará un itinerario perimetral en el recinto superior con tierras estabilizadas y bajo supervisión arqueológica, así como de una variante en el camino de ascenso que evitará la pendiente más pronunciada.

De igual manera, se habilitará un nuevo punto de encuentro en la zona norte, desde el que podrán contemplarse los Castillos de Larache y Cabezo de Torres, y que contará con señalética interpretativa, mobiliario integrado en el entorno y un sistema de drenajes para proteger torres y caminos.

El Palacio de Ibn Mardanís contará con un sistema de iluminación monumental de última generación, diseñado para resaltar su valor histórico y patrimonial, convirtiéndolo en un icono visible en el 'skyline' nocturno de Murcia.

En total, se instalarán 914 luminarias LED de bajo consumo para poner en valor la arquitectura del recinto superior, reforzar la seguridad de los visitantes y garantizar un uso eficiente de la energía.

Este sistema será inteligente y dinámico, ya que incorpora un control digital que permitirá regular en tiempo real la intensidad, el color y los efectos lumínicos.

De este modo, el palacio podrá ofrecer experiencias visuales únicas en función de cada evento o momento del día, creando un nuevo atractivo cultural y turístico para la ciudad.

La iluminación combinará distintos niveles de actuación: en las fachadas y torres más significativas se instalarán cerca de 80 focos de doble intensidad y más de 50 proyectores de gran potencia, diseñados específicamente para resaltar la monumentalidad del Castillejo; y en el Patio de Crucero, espacio central del recinto, se dispondrán 136 metros lineales de luz LED empotrada, mientras que el interior del palacio contará con más de 500 luminarias LED que garantizarán una iluminación uniforme y segura.

A ello se sumarán 51 luces de bajo consumo en los caminos de acceso y 110 pequeños puntos de luz en pasamanos y barandillas, que marcarán de forma discreta los recorridos y escaleras para facilitar la visita.

Todos los elementos han sido fabricados en materiales de alta resistencia, como el acero galvanizado y el inoxidable, preparados para soportar condiciones extremas y ambientes salinos.

Además, se han diseñado para integrarse con la arquitectura de tapial y piedra, de modo que el sistema se mimetice con el monumento y no altere su aspecto original.

Gracias a la tecnología LED, se asegura un consumo mínimo, una larga durabilidad y un bajo impacto ambiental, alineando la recuperación patrimonial con criterios de sostenibilidad.

El proyecto incluye también la creación de un punto de encuentro en la zona norte, desde el que los visitantes podrán contemplar otros hitos del Sitio Histórico de Monteagudo, como los Castillos de Larache y Cabezo de Torres. Se acondicionarán caminos accesibles, señalética y mobiliario adaptado al entorno, facilitando la visita y la comprensión del monumento.

Por otro lado, al igual que se ha estado realizando en otras ocasiones, se llevará a cabo un Plan de Difusión que acercará el proceso de restauración a los murcianos mediante visitas guiadas a las obras, exposiciones fotográficas, conferencias, recursos digitales y actividades en redes sociales, para que puedan conocer de primera mano los trabajos que se están realizando en el que será el mayor parque arqueológico de la Región de Murcia.