Pancorbo (Vox) insta a Antelo y Martínez a devolver su acta de diputados: "Ahora solo se presentan a sí mismos"

Archivo - El presidente de Vox en la Región de Murcia, José Manuel Pancorbo - DANIEL SABIOTE (VOX) - Archivo

MURCIA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox en la Región de Murcia, José Manuel Pancorbo, ha exigido este martes la entrega "inmediata" de las actas parlamentarias a los diputados José Ángel Antelo y Virginia Martínez tras su paso al Grupo Mixto en la Asamblea Regional.

En una entrevista en La 7, Pancorbo ha instado a ambos a mantener la "coherencia" y a abandonar sus escaños "si no están de acuerdo con el proyecto por el que se presentaron las listas de Vox" en los últimos comicios.

Así, ha revelado la existencia de un mensaje "muy afectuoso" que le envió Martínez el día de su nombramiento como líder del partido y ha indicado que la diputada "ha cambiado de opinión muy rápido".

Asimismo, ha hecho referencia a un artículo de opinión publicado por José Ángel Antelo en 2021, en el que el entonces dirigente provincial calificaba de "ratas" a tres diputados que se negaron a devolver el acta tras "saltarse la disciplina del partido".

"Yo, por supuesto, no voy a calificar absolutamente a nadie como rata", ha dicho Pancorbo, quien ha insistido en que los dos parlamentarios "ahora mismo solo se representan a sí mismos".