Pancorbo (Vox) se muestra convencido de que serán la fuerza más votada en la Región de Murcia

El candidato a la Cámara Alta de Vox por la Región de Murcia, Manuel Pancorbo, ha sido el encargado de abrir el mitin que Santiago Abascal - DIMA/EUROPAPRESS

MURCIA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato al Senado de Vox por la Región de Murcia, Manuel Pancorbo, ha sido el encargado de abrir el mitin que Santiago Abascal ha ofrecido este sábado en el pabellón Príncipe de Asturias de la ciudad de Murcia.

Pancorbo ha comenzado su intervención enumerando a las personas fallecidas en los últimos accidentes ferroviarios, todos ellos bajo el mandato socialista, y ha preguntado a los asistentes "¿vamos a permitir que Pedro Sánchez siga gobernando?".

También se ha mostrado convencido de que, en estas Elecciones Generales, volverán a ser la formación política más votada en la Región de Murcia.

Tras el cabeza de lista al Senado, ha sido el turno de Joaquín Robles, número 1 de la lista de Vox en la Región de Murcia para el Congreso de los Diputados, que ha insistido en que con el Gobierno socialista "solo hemos progresado hacia el precipicio y nosotros queremos retroceder a una España como la de antes, unida y próspera".

Robles ha defendido la Prioridad Nacional, porque, según ha dicho "uno no le da al vecino cuando no puede alimentar a los suyos". Asimismo, ha insistido en que sólo Vox defiende al Sector Primario, "tan importante para la Región de Murcia".

"El día 29 nos jugamos mucho más que acabar con la corrupción o unas políticas, nos jugamos que España siga siendo una nación unida y próspera", ha concluido.