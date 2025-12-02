Los pantanos de la cuenca del Segura ganan 7 hectómetros cúbicos en la última semana

Archivo - Imagen de la presa del Cenajo - CHS - Archivo

MADRID/MURCIA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los pantanos de la cuenca del Segura cuentan con unas reservas de 241 hectómetros cúbicos, siete más que la semana anterior, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) recogidos este martes por Europa Press.

Los embalses del Segura disponen de 10 hectómetros cúbicos más que en la misma fecha del año anterior y de 62 menos que la media que suelen almacenar en esta época (303 hectómetros cúbicos).

Así, los pantanos de la cuenca del Segura se encuentran al 21,1% de su capacidad total.

En el conjunto del país, la reserva hídrica almacena 30.274 hectómetros cúbicos y está al 54% de su capacidad tras recoger 126 durante esta semana, o lo que es lo mismo, el 0,2% de la capacidad total actual de los embalses..

En comparación, los embalses están tres puntos por encima que 2024 por estas fechas y 8,3 puntos por arriba de la media de la última década para esta época del año.

Por zonas, las precipitaciones han sido abundantes en la vertiente Atlántica y han afectado considerablemente a la vertiente Mediterránea. La máxima se ha producido en Bilbao (Aeropuerto), donde se han recogido 109,3 litros por metro cuadrado. Además, la vertiente atlántica se encuentra al 54,9% y la mediterránea, al 51,2%.

En lo que respecta a las cuencas, aquellas que están por encima del 50% son el Cantábrico Oriental (72,6%), el Cantábrico Occidental (60,8%), el Miño-Sil (58%), Galicia Costa (61,3%), las Cuencas internas del País Vasco (76,2%), el Duero (56,4%), el Tajo (58,6%), el Guadiana (58,1%), el Tinto, Odiel y Piedras (73,4%), el Ebro (55,6%) y las Cuencas internas de Cataluña (71,2%).

Por otro lado, las cuencas que están por debajo de la mitad son el Guadalete-Barbate (42,2%), el Guadalquivir (44,5%), la Cuenca Mediterránea Andaluza (42,8%), el Júcar (49,9%) y el Segura, que sigue a la cola y está al 21,1%.