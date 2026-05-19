Los pantanos de la cuenca del Segura ganan 6 hectómetros cúbicos en la última semana

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MADRID/MURCIA 19 May. (EUROPA PRESS) -

Los pantanos de la cuenca del Segura cuentan con unas reservas de 684 hectómetros cúbicos, seis más que la semana anterior, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) recogidos este martes por Europa Press.

Los embalses del Segura disponen de 331 hectómetros cúbicos más que en la misma fecha del año anterior y de 270 más que la media que suelen almacenar en esta época (414 hectómetros cúbicos).

Así, los pantanos de la cuenca del Segura se encuentran al 60% de su capacidad total.

En el conjunto del país, la reserva hídrica está al 84,2% de su capacidad total por lo que los embalses almacenan actualmente 47.178 hectómetros cúbicos, al ganar en la última semana 168 (el 0,3% de su capacidad total).

Precisamente, esta semana, las precipitaciones han sido abundantes en la vertiente Atlántica y han afectado en menor medida a la vertiente Mediterránea. La máxima se ha producido en San Sebastián - Donostia, con 85,6 litros por metro cuadrado litros por metro cuadrado.

En comparación, el año pasado por estas fechas los embalses almacenaban 33.995 hectómetros cúbicos mientras que la media para esta época del año de la última década se sitúa en 35.613.

Por ámbitos, los mayores acumulados se encuentran en las Cuencas internas del País Vasco, al 95,2%; Cuencas internas de Cataluña, al 93,2%; Duero, al 89,1%; Cantábrico Oriental, al 89%; Guadalete-Barbate, al 89%; Ebro, al 88,3%; Miño-Sil, al 87,8%; Tinto, Odiel y Piedras, al 87,8%; Guadalquivir, al 87,6%; Guadiana, al 85,6%; Cantábrico Occidental, al 85,5%; y Galicia Costa, al 80,4%.

Por debajo del 80% se encuentran Tajo, al 79,4%; Cuenca Mediterránea Andaluza, al 77%; Júcar, al 68,1% y Segura, al 60%.