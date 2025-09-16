Los pantanos de la cuenca del Segura pierden 15 hectómetros cúbicos en la última semana

El agua embalsada en la cuenca del Segura varió un -6,3﻿% en la última semana - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y

MADRID/MURCIA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los pantanos de la cuenca del Segura cuentan con unas reservas de 223 hectómetros cúbicos, 15 menos que la semana anterior, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) recogidos este miércoles por Europa Press.

Los embalses del Segura disponen de 29 hectómetros cúbicos más que en la misma fecha del año anterior, y 105 menos que la media que suelen almacenar en esta época (328 hectómetros cúbicos).

Así, los pantanos de la cuenca del Segura se encuentran al 19,6% de su capacidad total.

En el conjunto del país, la reserva hídrica almacena 32.024 hectómetros cúbicos (hm3) y está al 57,1% de su capacidad, tras perder en la última semana 612 hm3, es decir, el 1,1% de su capacidad.

En cualquier caso, los embalses se encuentran 7,9 puntos por encima del nivel que tenían el año pasado por estas fechas, cuando la reserva estaba al 49,2%.

Las cuencas internas del País Vasco siguen a la cabeza por volumen de almacenamiento, al 76,2% de su capacidad. Por encima del 60% también se encuentran el Cantábrico Oriental (72,6%), el Cantábrico Occidental (64,7%), el Miño-Sil (71,5%), el Duero (62,1%), el Tajo (65,8%), Tinto, Odiel y Piedras (71,2%) y las Cuencas internas de Cataluña (73%).

Por debajo del 60% figuran Galicia Costa (47,7%), Guadalete-Barbate (43,4%), el Guadalquivir (43,7%), la Cuenca Mediterránea Andaluza (47,2%), el Júcar (50%), el Guadiana (58,8%), el Ebro (57,1%) y el Segura (19,6%), que vuelve a estar a la cola. Por vertientes, la Atlántica está al 58,6% y la Mediterránea, al 52,4%.

Esta semana, se han producido precipitaciones que han afectado considerablemente a toda la Península. La máxima se ha producido en Girona con 63,0 l/m3.