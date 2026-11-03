Los pantanos de la cuenca del Segura pierden 6 hectómetros cúbicos en la última semana

Archivo - Embalse de La Pedrera (Orihuela) - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los pantanos de la cuenca del Segura cuentan con unas reservas de 541 hectómetros cúbicos, seis menos que la semana anterior, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) recogidos este martes por Europa Press.

Los embalses del Segura disponen de 322 hectómetros cúbicos más que en la misma fecha del año anterior y de 266 más que la media que suelen almacenar en esta época (275 hectómetros cúbicos).

Así, los pantanos de la cuenca del Segura se encuentran al 47,5 % de su capacidad total.

La reserva hídrica española está al 56% de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 31.402 hectómetros cúbicos (hm3) de agua, disminuyendo durante este período en 407 hm3 (el 0,7% de la capacidad total de los embalses).

Las precipitaciones han sido muy escasas en toda España. La máxima se ha producido en Alicante (A) con 15,6 mm (15,6 litros por metro cuadrado).

En total, hay cuatro cuencas por encima del 70%: las cuencas internas de Cataluña (77%); Guadalete-Barbate (74,1%); el Guadiana (71,5%) y las cuencas internas del País Vasco (71,4%). Otras dos se sitúan entre el 60% y el 70%: el Guadalquivir (68,2%); la Cuenca Mediterránea Andaluza (62,4%).

A su vez, cinco cuencas se encuentran entre el 50% y el 60%: el Tinto, Odiel y Piedras (59,8%); el Júcar (52,1%); el Tajo (50,9%); el Cantábrico Oriental (50,7%); y el Cantábrico Occidental (50,5%). El resto está por debajo de la mitad de su capacidad: el Miño-Sil (48,5%); el Segura (47,5%); Galicia Costa (44,4%); el Ebro (44,5%); y el Duero (43,3%).