Papá Noel llegará a Murcia a bordo de un coche de época de los años 30

El director de la Coral Discantus, Ángel Luis Carrillo, encarnará a Papá Noel - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Papá Noel llegará a Murcia el próximo lunes 22 de diciembre, a las 18.00 horas, a la plaza del Cardenal Belluga. Lo hará en un coche de época rojo Chrysler Phaeton LX65 Deluxe de 1929 en un acto pensado especialmente para el disfrute de las familias y, en particular, de los más pequeños.

Así lo ha anunciado el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, quien ha desvelado que este año será Ángel Luis Carrillo director de la Coral Discantus el encargado de encarnar a este personaje tan esperado por los más pequeños de la casa.

El show del próximo lunes estará centrado en el estreno del espectáculo musical infantil 'El Ratoncito Pérez salva la Navidad en Murcia', una propuesta realizada específicamente para Murcia llena de fantasía, nieve, luces, música y sorpresas que culminará con la llegada de Papá Noel a la Plaza de Belluga, donde será recibido por el alcalde de Murcia en un momento cargado de emoción y espíritu navideño.

INAUGURACIÓN DE LA CASITA DE PAPÁ NOEL EN LA CALLE BASABÉ

Finalizado el espectáculo, Papá Noel se dirigirá a inaugurar su tradicional Casita, instalada en la calle Basabé. El recorrido hasta la misma se realizará mediante un pequeño desfile que partirá desde la plaza de Belluga y discurrirá por las calles Salzillo y Trapería hasta la Plaza de Santo Domingo, donde el alcalde será el encargado de abrir oficialmente sus puertas.

La casita, cuya decoración recrea este año un mágico viaje a través de un bosque hasta el Polo Norte, se convertirá en un espacio de encuentro en el que Papá Noel recibirá a los niños y recogerá sus cartas durante la tarde del día 22 y a lo largo del día 23.

La Casita de Papá Noel permanecerá abierta hasta el día 30 de diciembre. El día 22, estará abierta desde la inauguración hasta las 22.00 horas; el día 23, de 11.00 a 13.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas; el día 24, de 10.30 a 15.30 horas; y del 25 al 30, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas.

UN DESFILE ÚNICO EL PRÓXIMO DÍA DE NOCHEBUENA

Además, el 24 de diciembre, a las 12.00 horas, se celebrará el gran desfile de Papá Noel, con salida desde la calle Proclamación y un recorrido por el centro de la ciudad que incluirá Hermanos Cerón, Alameda de Colón, avenida Canalejas, Puente Viejo, Plaza Martínez Tornel, calle Tomás Maestre, Glorieta de España, calle Arenal, Plaza del Cardenal Belluga, Plaza de los Apóstoles, Isidoro de la Cierva, Alejandro Seiquer y Plaza de Santo Domingo, finalizando al inicio de la calle Santa Clara.

La cabalgata contará con más de una treintena de elementos, entre ellos seis carrozas con personajes infantiles, ocho ballets infantiles y ocho atracciones que se estrenan especialmente para esta ocasión, y reunirá a más de 400 participantes, en su mayoría niños.