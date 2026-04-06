El paro baja en 945 personas en marzo en la Región de Murcia hasta los 74.369 desempleados

Varios trabajadores en unas obras - David Zorrakino - Europa Press

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MADRID/MURCIA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 945 personas en marzo en la Región de Murcia en relación al mes anterior (-1,2%), hasta los 74.369 desempleados, según datos publicados este lunes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de marzo desde 2008. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha bajado en marzo la mayoría de veces en Murcia (18 veces), mientras que ha subido en ocho ocasiones.

En el último año, el desempleo acumula un descenso de 5.885 parados, lo que supone un 7,3% menos.

Por sectores, el paro bajó en Servicios, con 748 menos (-1,45%); Construcción, con 93 menos (-1,76%); Agricultura, con 83 menos (-2,26%); e Industria, con 29 menos (-0,41%), mientras que se incrementó en Sin empleo anterior, con ocho más (+0,1%)

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (50.669) y Sin empleo anterior (7.902), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (3.584), Construcción (5.181) e Industria (7.033).

En cuanto a sexos, de los 74.369 desempleados registrados en marzo, 46.525 fueron mujeres, 501 menos (-1,1%), y 27.844, hombres, lo que supone un descenso de 444 respecto al mes anterior (-1,6%).

En marzo, el paro entre los jóvenes menores de 25 años bajó, con 156 parados menos que a cierre del pasado mes (-2%), mientras que entre las personas con 25 años y más se redujo en 789 desempleados (-1,17%).

Canarias (+843), Madrid (+342) y País Vasco (+179) fueron las comunidades donde más creció el número de desempleados, mientras que Andalucía, Cataluña y Comunitat Valenciana donde menos, con retrocesos de 8.836, 3.777 y 2.467, respectivamente.

CONTRATACIÓN

En marzo se registraron 48.123 contratos en la Región de Murcia, un 13% más que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 27.969 fueron indefinidos, cifra un 10% superior a la de marzo del año anterior, y 20.154 temporales (+17,6%).

Del número de contratos registrados en marzo, el 41,88% fue temporal (frente a un 39,61% del mes anterior) y el 58,12% indefinidos (el mes precedente fue el 60,39%).

DATOS NACIONALES

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 22.934 personas en marzo en relación al mes anterior (-0,9%), casi el doble que en igual mes de 2025, impulsado, fundamentalmente, por el sector servicios, que concentró buena parte del descenso del desempleo.

Tras la caída del paro en el tercer mes del año, el número de desempleados se situó en su nivel más bajo en un mes de marzo en los últimos 18 años, con un total de 2.419.712 parados, ha subrayado el Ministerio.

El retroceso del paro en marzo de este año es mayor que el experimentado en igual mes de 2025 (-13.311 desempleados), pero inferior a los descensos de marzo de 2024 (-33.405) y 2023 (-48.755).

Desde el inicio de la serie histórica comparable en 1996, el paro ha bajado en marzo en 26 ocasiones y ha subido en cinco. El mayor repunte en este mes se produjo con la llegada de la pandemia en 2020, con 302.000 desempleados más, y el mayor descenso fue el de 2002, cuando disminuyó en 66.800 parados.

En términos desestacionalizados, el paro registrado bajó en el tercer mes de 2026 en 15.534 personas.

En el último año el desempleo acumula un descenso de 160.426 parados, lo que supone un 6,2% menos, con un retroceso del paro femenino de 95.206 mujeres (-6,1%) y una caída del desempleo masculino de 65.220 varones (-6,3%).

SERVICIOS, MUJERES Y MAYORES DE 25 CONCENTRAN EL DESCENSO DEL PARO

Por sectores, el paro bajó especialmente en el sector servicios, con 18.852 desempleados menos que en febrero (-1%), seguido de la construcción, que restó 5.846 desempleados (-3,4%), y de la industria, con 1.482 parados menos (-0,8%).

Por contra, el desempleo subió en marzo en la agricultura, con 365 parados más (+0,5%), y en el colectivo sin empleo anterior, compuesto mayoritariamente por jóvenes en busca de su primera experiencia laboral, donde aumentó en 2.881 personas (+1,3%).

El paro bajó en marzo en ambos sexos, aunque más entre las mujeres. En concreto, el paro femenino retrocedió en 14.841 desempleadas respecto al mes anterior (-1%), frente a un retroceso del paro masculino de 8.093 desempleados (-0,8%).

Así, al finalizar el tercer mes de 2026, el número total de mujeres en paro se situó en 1.458.572 mujeres, su nivel más bajo en un mes de marzo en 18 años, mientras que el de varones totalizó 961.140 desempleados.

Por edades, el paro entre los jóvenes menores de 25 años descendió un 0,2% en marzo, con 431 parados menos que en el mes anterior, mientras que el paro de las personas con 25 años y más bajó en 22.503 desempleados (-1%).

Tras el leve retroceso de marzo, el número total de parados menores de 25 años se situó en mínimos históricos para este mes, con 188.977 desempleados.

EL PARO BAJA EN 14 COMUNIDADES AUTÓNOMAS

El paro registrado disminuyó en marzo en 14 comunidades autónomas y subió en tres: Canarias (+843 desempleados), Madrid (+342) y País Vasco (+179). En el lado de los ascensos, destacaron los de Andalucía (-8.836 desempleados), Cataluña (-3.777) y Comunidad Valenciana (-2.467).

En cuanto a las provincias, el desempleo descendió en marzo en 42 de ellas, lideradas por Cádiz (-2.352 parados), Sevilla (-1.939) y Málaga (-1.863). Por contra, el paro aumentó en 10 provincias, destacando los incrementos de Santa Cruz de Tenerife (+514 desempleados), Madrid (+342) y Las Palmas (+329).

Por su parte, el paro registrado entre los extranjeros bajó en 392 desempleados respecto al mes anterior (-0,1%), hasta situarse el total de inmigrantes en desempleo en 348.167, lo que supone 14.219 parados menos que un año antes (-3,9%).

EL 44% DE LOS CONTRATOS, FIJOS

En marzo de este año se registraron 1.311.070 contratos, casi un 12,4% más que en el mismo mes de 2025.

De todos ellos, 576.532 fueron contratos indefinidos, cifra un 13,3% superior a la de un año antes. En total, el 43,97% de los contratos realizados en marzo fueron indefinidos, porcentaje ligeramente inferior al de febrero, cuando la proporción de contratos fijos fue del 44,1%.

Dentro de los indefinidos, en marzo se realizaron 251.990 contratos a tiempo completo, un 6,4% más que en igual mes del año pasado; 177.337 contratos fijos-discontinuos (+23% interanual) y 147.205 contratos indefinidos a tiempo parcial (+15,4%).

De todos los contratos suscritos en marzo, 734.538 fueron contratos temporales, un 11,6% más que en igual mes de 2025. En total, estos contratos representaron el 56% de la contratación efectuada en el tercer mes del ejercicio 2026.

En los tres primeros meses del año se han efectuado casi 3,6 millones de contratos, cifra un 3,3% superior a la del mismo periodo de 2025, de los que 1,5 millones han sido contratos fijos (+3,7%) y 2,03 millones, temporales (+2,9%).

LA TASA DE COBERTURA FRENTE AL DESEMPLEO, EN EL 80,7%

El Ministerio ha informado además de que el gasto en prestaciones por desempleo alcanzó en febrero de 2026 (último dato disponible) la cifra de 2.255,5 millones de euros, un 3,2% más que en igual mes de 2025.

El gasto medio mensual por beneficiario, sin incluir el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, ascendió a 1.610,2 euros en el mes de febrero, un 23,9% más.

La cuantía media bruta de la prestación contributiva percibida por beneficiario fue de 1.035,7 euros el pasado mes de febrero, lo que supone un aumento de 21,2 euros sobre el mismo mes del año anterior (+2,1%).

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Contenido multimedia:

Gráficos de paro registrado

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