El paro desciende un 5,57% en mayo y la afiliación supera las 258.500 personas en el municipio de Murcia

MURCIA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El mercado laboral del municipio de Murcia continúa mostrando una evolución positiva. Los datos correspondientes al mes de mayo reflejan una nueva reducción del desempleo, que se sitúa en 23.273 personas, tras registrar un descenso interanual del 5,57 por ciento. Esta cifra constituye el menor número de personas desempleadas de toda la serie histórica disponible, según los datos del Boletín Mensual de Estadísticas Laborales.

La reducción del paro ha sido especialmente significativa entre las personas de 45 o más años y las mujeres. Asimismo, el descenso se ha producido en todos los sectores económicos, con una incidencia especialmente destacada en el sector primario, y ha alcanzado a distintos niveles formativos. En términos mensuales, se mantiene la tendencia de reducción del paro, con una disminución en el municipio del 1,15 por ciento.

La concejal de Gobierno Abierto, Empleo y Promoción Económica, Mercedes Bernabé, ha declarado que "desde el Ayuntamiento seguimos trabajando para impulsar políticas que favorezcan la creación de oportunidades laborales y el desarrollo económico del municipio a través del Plan de Empleo y Promoción Económica. De esta forma reforzamos la coordinación de las políticas de empleo y estrechamos la colaboración con el tejido empresarial local, unas alianzas que son fundamentales para generar actividad económica y favorecer la creación de empleo, contribuyendo así a que Murcia siga avanzando como un municipio dinámico y competitivo".

RÉCORD HISTÓRICO DE AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL

Los datos de afiliación a la Seguridad Social correspondientes al mes de abril de 2026 también confirman la fortaleza del mercado laboral murciano. El número de personas afiliadas alcanzó las 258.537, tras aumentar un 0,3 por ciento respecto al mes anterior, estableciendo así el mejor registro histórico del municipio.

El crecimiento mensual se concentró principalmente en el Régimen Agrario, que aportó la mayor parte de las nuevas altas registradas durante el periodo. En comparación con abril de 2025, la afiliación aumentó un 2,43 por ciento, lo que supone 6.141 personas afiliadas más.

Y es que, durante el mes de mayo se formalizaron 14.813 nuevos contratos en el municipio de Murcia, lo que supone un incremento mensual del 0,45 por ciento, unos datos que muestran un comportamiento positivo y que continúan consolidando el crecimiento económico del municipio.

Cabe destacar que la contratación aumentó entre las mujeres un 7,67 por ciento y, por sectores económicos, destaca el aumento de la contratación en la industria y los servicios. Asimismo, las personas con estudios postsecundarios y formación profesional figuran entre los grupos que han experimentado una evolución más favorable.

Estos resultados consolidan la tendencia positiva del mercado laboral murciano, que continúa generando empleo, reduciendo el desempleo y alcanzando máximos históricos de afiliación, reforzando así la dinamización económica y la creación de oportunidades laborales en el municipio.