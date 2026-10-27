El paro sube en 600 personas en el tercer trimestre en la Región de Murcia y se crean 7.200 empleos

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MURCIA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El paro subió en 600 personas en la Región de Murcia durante el tercer trimestre hasta los 90.800 desempleados, un 0,7% más que el trimestre anterior, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con la subida del tercer trimestre, se acumulan ya 2 trimestres consecutivos de ascensos en el desempleo en la región y la tasa de paro se sitúa en 10,8%.

Esta cifra de parados es la más baja en un tercer trimestre desde 2007. Desde el inicio de la serie del INE, el paro ha subido en el tercer trimestre la mayoría de veces en la Región de Murcia (19 veces) mientras que ha bajado en 6 ocasiones, siendo el repunte del último trimestre la menor subida desde 2018.

En el tercer trimestre se crearon en la Región de Murcia 7.200 puestos de trabajo (+1% respecto al trimestre anterior), llevando el total de ocupados a 749.300 personas, la cifra más alta de ocupación en un tercer trimestre desde que hay registros.

Mientras, el número de activos se situó a cierre del tercer trimestre en 840.100 personas en la región, tras aumentar en los últimos tres meses en 7.800 personas (+0,94%).

En el último año el paro se ha reducido en 13.100 personas (-12,6%) en la Región de Murcia y se han creado 48.500 empleos (+6,9%), mientras que el volumen de activos se ha incrementado en 35.300 personas (+4,4%).

Por sexos, en el tercer trimestre el desempleo femenino bajó en 300 mujeres (-0,6%), frente a un retroceso del paro masculino de 900 parados (-2,1%). Con estos datos, el número de mujeres en paro se situó en 46.900 y la tasa de paro femenino en el 12,27% . Por su parte, 43.900 hombres estaban en paro al cierre del trimestre, con una tasa de paro masculina del 9,58%.

En cuanto a los jóvenes, el número de menores de 25 años en paro en la Región de Murcia aumentó en 1.600 personas los tres últimos meses hasta situar la tasa de paro juvenil en un 20,78%.

TIPO DE CONTRATOS

Según el INE, el número de asalariados con un contrato indefinido subió en 12.200 personas en el tercer trimestre en la región y el de temporales se redujo en 5.600 asalariado. Tras estos cambios, el número de asalariados se situó en 655.000 personas, de los que 540.500 tenían contrato indefinido (el 82,52%) y 114.500, temporal (el 17,48%).

La creación de empleo en el tercer trimestre en la Región de Murcia fue mayor en el sector privado, que generó 4.800 puestos de trabajo, un 0,77% más, hasta un total de 627.300 ocupados. Por su lado, el sector público, creó 2.300 nuevos empleos, un 1,92% más más que en el trimestre anterior hasta 122.000 empleos. .

El número de ocupados a tiempo completo se incrementó en 2.600 personas en el tercer trimestre (+0,40%) en la comunidad hasta los 652.500 ocupados. Por su parte, los asalariados a tiempo parcial aumentaron en 4.600 (+4,99%), hasta sumar 96.800 personas.

Por sectores, el paro bajó en Construcción, 3.900 menos (-62,9%); Servicios, 2.400 menos (-7,6%); Industria, 400 menos (-6,15%), mientras que se incrementó en Agricultura, 3.900 más (+54,17%); Parados que buscan primer empleo o han dejado su último empleo hace más de 1 año, 3.500 más (+9,67%)

POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Comunitat Valenciana (+31.000), Madrid (+21.100) y Galicia (+19.400) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que Baleares, Castilla y León y Canarias en donde menos, con retrocesos de 10.000, 7.200 y un 4.300, respectivamente.

En cuando al empleo, Canarias (+38.100), Baleares (+26.900) y Galicia (+21.400) fueron las comunidades que más empleo crearon, frente a Madrid, Andalucía y Aragón en el lado contrario, con 49.200, 24.900 y un 4.400 empleos menos, respectivamente.

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Contenido multimedia:

Gráficos de Encuesta de Población Activa

Url de descarga: https://www.epdata.es/datos/paro-espana-hoy-epa-ine/10/espan...