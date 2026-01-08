El Parque Metropolitano del Oeste de Murcia rendirá homenaje a los grandes inventores de la Región

El alcalde de Murcia, José Ballesta, presenta el futuro Parque Metropolitano del Oeste, ubicado en el entorno de Barriomar - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

El futuro Parque Metropolitano del Oeste, ubicado en el entorno de Barriomar, en Murcia, contará con un área infantil que rendirá homenaje a inventos desarrollados por creadores de la Región como el submarino de Isaac Peral, el autogiro de Juan de la Cierva, el bidón de aluminio de Victoria Pérez Rivas, el grifo automático de Hortensia Martínez y las estructuras cúpulas de Emilio Pérez Piñero.

Así lo ha anunciado el alcalde, José Ballesta, tras la reciente adjudicación en Junta de Gobierno de la primera fase de este proyecto estratégico, que supone una inversión total de 6,3 millones de euros y cuenta con un plazo de ejecución de 12 meses, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

El proyecto se estructura en dos lotes diferenciados: uno destinado a la urbanización, zonas verdes e infraestructuras inteligentes del parque, y un segundo centrado en esta gran área infantil, concebida como espacio de creatividad, inclusión y aprendizaje a través del juego y como reconocimiento al talento innovador murciano.

"El Parque Metropolitano Oeste se integra perfectamente en nuestras estrategias de proyecto de ciudad, como 'Murcia-Río'; 'Conexión Sur' integrando todos los barrios del sur en nueva centralidad; 'Conexión Oeste' para revitalizar los barrios históricos y para conectar todos los barrios de aquella zona; El Carmen con Barriomar, Centro-Oeste, Santiago el Mayor, San Pío, Patiño, que todo quede perfectamente integrado y que concluiremos con los bulevares de 'Conexión Sur' y con la urbanización del entorno de la nueva estación de Alta Velocidad en el barrio de El Carmen", ha explicado el regidor.

El área infantil, con cerca de 4.000 metros cuadrados, se ha diseñado como un espacio temático de gran escala que representará, mediante elementos de juego e interacción, inventos desarrollados por creadores de la Región. El conjunto se articula en torno a una estructura icónica inspirada en el autogiro, de gran altura y alta jugabilidad, que se conecta con el resto de los elementos mediante plataformas, pasarelas, rampas, redes, escaleras y toboganes.

En su punto más elevado, el autogiro se eleva sobre 15 metros de altura y la cúpula, que alcanza los 11 metros, funcionará también como mirador panorámico hacia el parque y la ciudad.

La instalación se completa con una tirolina de 30 metros, puentes, columpios, vaivenes, balancines, casitas y areneros, hasta superar los 100 elementos de juego, concebidos desde un enfoque adaptado e inclusivo, que tiene en cuenta las distintas capacidades de los niños para garantizar su integración a través del juego.

Este lote se ha configurado de forma específica para priorizar la calidad técnica, creativa y propositiva, valorando el diseño, la originalidad, la sostenibilidad y la coherencia con el conjunto del proyecto, más allá de los criterios habituales de una obra convencional. Así, ha sido adjudicado por un importe total de 1.086.822 euros.

EL MAYOR PULMÓN VERDE DEL MUNICIPIO Y PRIMER PARQUE INTELIGENTE

La actuación se enmarca en la estrategia 'Murcia Río' y permitirá regenerar ambiental y socialmente el entorno de Barriomar, mejorar la conectividad entre barrios y reforzar la relación de la ciudad con el río Segura, conectando este ámbito con El Malecón, el paseo fluvial y el centro urbano.

El lote 1, adjudicado por 4.812.266,80 euros, contempla la creación de amplias zonas verdes, recorridos peatonales y ciclistas, espacios estanciales y áreas de sombra, así como la recuperación de elementos patrimoniales y de la huerta tradicional.

El proyecto permitirá la creación de un nuevo bosque urbano gracias a la plantación de 5.800 ejemplares vegetales, entre ellos más de 800 árboles de gran porte, plátanos y especies de ribera con especies autóctonas y del entorno mediterráneo como jazmín, mirto, galán de noche y cítricos.

Además, se integra en la filosofía impulsada por el 'Plan Foresta', la estrategia medioambiental urbana y de participación ciudadana cuyo objetivo principal es duplicar la masa verde del municipio para 2030, plantando 100.000 nuevos árboles y alcanzar los 200.000 ejemplares vegetales.

Por ello, este plan municipal plantea distribuir estas nuevas plantaciones en distintas áreas clave entre las que destaca 'Murcia Río', empleando especies autóctonas adaptadas al clima local para maximizar beneficios ecológicos y de biodiversidad.

Así, el Parque Metropolitano se convertirá en la mayor infraestructura verde urbana del municipio y contribuirá a la mitigación del efecto 'isla de calor', la mejora de la calidad del aire, la captación de CO2 o la creación de sombras naturales, entre otros.

El agua será uno de los grandes elementos vertebradores del parque, con ocho fuentes ornamentales que se integran en el 'Plan Alberca' y un lago naturalizado de 800 metros cuadrados, que contribuirá al equilibrio ecológico y a la regulación térmica del entorno.

"El agua está muy presente en la historia de nuestra ciudad: es un elemento indispensable en los jardines mediterráneos desde sus orígenes y, en el Parque Metropolitano, le damos a este elemento esencial un papel central a través de fuentes, lagos y acequias", ha señalado el concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén.

El Parque Metropolitano del Oeste será, además, la primera infraestructura verde inteligente de Murcia, con sensores de calidad del aire, polen y ruido, estación meteorológica propia, sistemas de control del riego y de la iluminación LED telegestionada, señalización interactiva, puntos de recarga para vehículos de movilidad personal y fuentes con espectáculos de agua, luz y música programables para eventos y efemérides.

Contará también con puntos WIFI, un tótem interactivo exterior táctil y pantalla informativa de 130 pulgadas.

Tras una etapa de impulso y reactivación de proyectos, el Ayuntamiento ha avanzado en su redacción, licitación y adjudicación, con el objetivo de que este 2026 marque el inicio y desarrollo efectivo de muchas de las grandes actuaciones que definirán "la Murcia del futuro".