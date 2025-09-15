El PAS de la UCAM recorre a pie el camino jubilar hasta la Catedral de Murcia

Miembros del Personal de Administración y Servicios de la UCAM tras su llegada a la Catedral de Murcia en el marco del Jubileo de la Esperanza - UCAM

MURCIA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 300 miembros del Personal de Administración y Servicios (PAS) de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) han caminado este lunes a pie los 9 kilómetros que distan entre el monasterio de Los Jerónimos y la Catedral para ganar el Jubileo de la Esperanza, según informaron fuentes de la institución docente en un comunicado.

La marcha, organizada por la Católica, ha concluido con la entrada de la comitiva a la Catedral encabezada por la presidenta de la UCAM, María Dolores García; la rectora, Josefina García, y diversas autoridades académicas y responsables de servicio.

En esta ocasión, la Santa Misa se ha celebrado en presencia de la imagen de la Virgen de la Fuensanta, que este martes regresará a su santuario en Algezares con motivo de la tradicional romería de septiembre.

La eucaristía ha sido concelebrada por Luis Emilio Pascual, capellán mayor de la UCAM, y José Alberto Cánovas, vicerrector de Asuntos Religiosos, en un acto cargado que ha subrayado el compromiso de la Universidad con su dimensión pastoral y su vocación evangelizadora.