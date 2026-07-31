Pascual de la Parte (PPE) reclama un presupuesto europeo que preserve la PAC, la cohesión y las infraestructuras

Eurodiputado del Partido Popular, Nicolás Pascual de la Parte - PPE

MURCIA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado del Partido Popular Nicolás Pascual de la Parte ha defendido que el próximo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea para el periodo 2028-2034 debe garantizar una financiación "suficiente, reconocible y estable" para la Política Agraria Común (PAC) y la política de cohesión, al considerar que ambas siguen siendo esenciales para el desarrollo de regiones pese a los nuevos desafíos europeos en materia de seguridad, competitividad y autonomía estratégica.

En una entrevista concedida a Europa Press, Pascual de la Parte sostiene que Europa "no puede" afrontar esos nuevos retos debilitando "dos de las políticas que más han contribuido a la integración europea y al equilibrio entre territorios".

En este contexto, reclama que la agricultura mediterránea, el regadío eficiente y el sector de frutas y hortalizas reciban "un tratamiento acorde con su peso económico, social y ambiental", al tiempo que defiende que las comunidades autónomas mantengan un papel protagonista en la planificación y gestión de los fondos europeos.

En materia de infraestructuras, el eurodiputado popular sitúa entre sus prioridades la culminación del Corredor Mediterráneo, la mejora de las conexiones ferroviarias para pasajeros y mercancías, el impulso de la intermodalidad y una mayor conexión del puerto de Cartagena con las redes transeuropeas.

Asimismo, considera que el futuro presupuesto comunitario debe ser "ambicioso, pero también territorialmente equilibrado", al entender que la competitividad europea debe construirse aprovechando el potencial de todas las regiones.

UNA PAC MÁS SENCILLA Y ADAPTADA AL MEDITERRÁNEO

Respecto a la reforma de la Política Agraria Común, Pascual de la Parte sostiene que la simplificación administrativa debe percibirse directamente en las explotaciones agrarias y no limitarse a modificaciones formales de procedimientos.

En este sentido, aboga por implantar una ventanilla única digital, aplicar el principio de aportar la documentación una sola vez y mejorar la coordinación entre administraciones, además de establecer controles "proporcionados al riesgo y reducir las inspecciones redundantes". Cuando existan errores menores o no intencionados, considera que "la primera respuesta debería ser la corrección y el asesoramiento, no una sanción automática".

Asimismo, defiende que la PAC incorpore reglas adaptadas a las particularidades de las explotaciones de frutas y hortalizas del sureste español, con calendarios, requisitos ambientales y sistemas de ayudas ajustados a sus condiciones productivas.

"Simplificar no significa renunciar a la sostenibilidad. Significa sustituir obligaciones innecesariamente rígidas por incentivos eficaces", afirma.

AGUA, EFICIENCIA Y PLANIFICACIÓN

En materia hídrica, el eurodiputado 'popular' subraya que la resiliencia del agua constituye "una condición indispensable" para garantizar el abastecimiento, la actividad agrícola, la industria y la conservación de los ecosistemas de la Región de Murcia.

Entre las actuaciones prioritarias sitúa la modernización de las infraestructuras para "reducir fugas en las redes urbanas, mejorar el almacenamiento, digitalizar el ciclo integral del agua" y optimizar su gestión mediante sistemas avanzados de medición y predicción.

Igualmente, apuesta por seguir impulsando la reutilización de aguas regeneradas, ámbito en el que considera que Murcia constituye una "referencia europea", así como por apoyar la desalación mediante energías renovables y mejoras tecnológicas que reduzcan sus costes.

No obstante, sostiene que la desalación y la reutilización deben "complementar, no sustituir automáticamente", las aportaciones derivadas de "una planificación hidrológica nacional solidaria, rigurosa y basada en criterios técnicos".

Además, reclama inversiones destinadas a prevenir tanto las sequías como las inundaciones mediante la mejora de los sistemas de alerta, la restauración de cauces y la adaptación de las infraestructuras, y considera "Murcia reúne las condiciones para convertirse en una región de referencia en innovación y economía circular del agua" ante la nueva Estrategia Europea de Resiliencia del Agua .

RECUPERAR EL MAR MENOR CON "CONTINUIDAD Y BASE CIENTÍFICA"

Sobre el Mar Menor, Pascual de la Parte sostiene que su recuperación requiere "continuidad, cooperación institucional y una actuación basada en el conocimiento científico".

A su juicio, los fondos europeos deben dirigirse a proyectos con objetivos medibles, plazos definidos y mecanismos rigurosos de evaluación, financiando actuaciones relacionadas con la restauración de ecosistemas, la mejora del saneamiento y la depuración, la reducción de vertidos, la renaturalización de ramblas y la creación de infraestructuras verdes.

Asimismo, considera que la Unión Europea debe seguir apoyando la investigación, la monitorización permanente y el intercambio de información entre administraciones, universidades y centros científicos.

El eurodiputado también apuesta por favorecer que los agricultores del entorno adopten técnicas más eficientes y sistemas de fertilización de precisión, al considerar que la recuperación de la laguna "no debe plantearse como una confrontación entre el medio ambiente y el campo, sino como un proyecto compartido".

En este sentido, recuerda que la Unión Europea ya contribuye a la recuperación del Mar Menor a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y otros instrumentos financieros integrados en un marco de actuaciones que moviliza cerca de 485 millones de euros, si bien estima que el reto pasa ahora por ejecutar correctamente esas inversiones y evaluar sus resultados.

TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL

En relación con la descarbonización industrial, Pascual de la Parte defiende que la transición energética puede convertirse en "una gran oportunidad" para la Región de Murcia siempre que se aborde "desde el realismo industrial".

Entre las oportunidades identifica el desarrollo del polo industrial y energético de Cartagena en ámbitos como el hidrógeno renovable, los combustibles de bajas emisiones, la captura y utilización de carbono, la economía circular, el almacenamiento energético y la producción de biocombustibles y biogás.

Asimismo, reclama que las políticas europeas favorezcan inversiones en redes eléctricas, almacenamiento y generación renovable, faciliten el acceso de las pequeñas y medianas empresas a los fondos comunitarios y promuevan una mayor colaboración entre empresas, universidades y centros tecnológicos.

A ello suma la necesidad de impulsar la formación profesional y atraer proyectos vinculados a tecnologías limpias, digitalización industrial, ciberseguridad y fabricación avanzada, garantizando "procedimientos ágiles, seguridad jurídica y una verdadera neutralidad tecnológica".

ACERCAR EUROPA A LAS NECESIDADES DE MURCIA

De cara al resto de la legislatura, Pascual de la Parte afirma que su principal objetivo será contribuir a que las instituciones europeas tengan una mayor consideración hacia las necesidades específicas de regiones como Murcia en ámbitos como la agricultura, la gestión del agua, la industria, la logística y el comercio exterior.

Defiende mantener un respaldo suficiente a la PAC, la política de cohesión y las inversiones en infraestructuras, innovación y transición energética, convencido de que esas prioridades permitirán a la Región de Murcia "seguir creciendo, generar empleo y aprovechar todas las oportunidades que ofrece el mercado único".

Finalmente, expresa su compromiso de mantener un contacto permanente con los sectores productivos, las administraciones y la sociedad civil de la Región para trasladar sus necesidades al Parlamento Europeo y contribuir, "desde el diálogo y el consenso", a que las decisiones adoptadas en Bruselas tengan "un impacto positivo y tangible en el día a día de los ciudadanos".