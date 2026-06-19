El paseo marítimo de Santiago de la Ribera acoge la exposición itinerante 'El Prado en las calles' hasta el 19 de julio

Inauguración de la exposición 'El Prado en las calles' en el paseo marítimo de Santiago de la Ribera - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 19 (EUROPA PRESS)

El paseo marítimo de Santiago de la Ribera, en el municipio de San Javier, acoge desde este viernes y hasta el próximo 19 de julio la exposición itinerante 'El Prado en las calles'.

La muestra, que solo recalará en cuatro localidades de la Región de Murcia, propone un recorrido cultural a orillas del Mar Menor a través de 50 reproducciones fotográficas a gran formato de las obras más emblemáticas de la pinacoteca nacional.

De este modo, los visitantes podrán contemplar de cerca los lienzos de las grandes escuelas y de maestros de la historia del arte como Goya, Velázquez, Rubens, Durero, Rembrandt, El Bosco, Caravaggio o Sorolla, entre otros.

Esta iniciativa cultural ha sido posible gracias a la colaboración conjunta entre el Museo Nacional del Prado, la Fundación Iberdrola España, la Consejería de Cultura de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de San Javier.

La exposición ha quedado inaugurada de forma oficial en un acto que ha contado con la participación del alcalde de San Javier, José Miguel Luengo; el director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA), Manuel Cebrián; el concejal de Cultura, David Martínez; la jefa de área de Atención al Visitante del Museo del Prado, Noelia Ibáñez; y el director de la Fundación Iberdrola España, Ramón Castresana.

Durante la presentación, las autoridades han coincidido en destacar el acierto de "sacar el arte al encuentro del público" y han ensalzado el marco del Mar Menor como un escenario expositivo inigualable.

Al respecto, el regidor José Miguel Luengo se ha mostrado convencido del "éxito rotundo" de la iniciativa en el paseo Colón, una zona de gran afluencia estival donde miles de personas podrán conjugar el disfrute del paisaje y de la pintura.

Asimismo, Luengo ha recordado la apuesta del municipio por dinamizar los espacios públicos mediante espectáculos gratuitos en la calle dentro de sus festivales de Jazz, Teatro, Música y Danza, así como en el festival de arte joven 'Imagina'.

El alcalde ha bromeado además con "mejorar" el escenario en futuras ediciones llevando la muestra a La Manga, para situar las obras "con el Mar Menor a un lado y el Mediterráneo al otro".

Por su parte, la representante del Museo del Prado, Noelia Ibáñez, se ha declarado "encantada" de regresar a la Región de Murcia y ha puesto en valor la oportunidad que ofrece esta estructura al aire libre para contemplar los cuadros "a distintas horas del día y con diferente luz".

Finalmente, el edil de Cultura, David Martínez, ha agradecido la donación de varios catálogos oficiales por parte del Museo del Prado, que pasarán a enriquecer el fondo documental de la Biblioteca Pública de San Javier.

La muestra, ubicada en el tramo comprendido entre el Club Náutico y Los Arcos, permanecerá abierta al público de forma gratuita las 24 horas del día.