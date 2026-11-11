La patronal destaca "escaso seguimiento" de la huelga general en el arranque de la jornada laboral en la Región

Cartel en un comercio por la huelga general del 11N - EUROPA PRESS

MURCIA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM) ha destacado este miércoles la "normalidad" y el "escaso seguimiento" de la huelga general en el arranque de la jornada laboral en las principales áreas industriales de la Región.

En un comunicado, la patronal ha defendido "el derecho al trabajo" y ha exigido que "se garantice el libre acceso a los centros" por parte de los piquetes movilizados.

Según las estimaciones iniciales de la Confederación, el seguimiento del paro ha resultado "prácticamente nulo" entre las aproximadamente 200.000 personas que han acudido a sus puestos de trabajo en el tramo comprendido entre las 7.00 y las 8.00 horas.

Estos primeros datos analizados abarcan el 35% del empleo total y el 38% del tejido empresarial de la comunidad, que está integrado de forma global por unas 94.000 empresas y 627.000 trabajadores.

El desglose sectorial facilitado por la organización empresarial abarca áreas representativas como la construcción, la hostelería, la sanidad hospitalaria, la industria química, las autoescuelas y las empresas de trabajo temporal.

Asimismo, incluye las estimaciones del sector agrario trasladadas por organizaciones como Proexport y Fecoam, con una tónica de actividad ordinaria sin interrupciones relevantes en la producción.

Además, la apertura de instalaciones y el tránsito de los empleados han transcurrido "sin dificultades reseñables" en enclaves estratégicos como el Polígono Industrial Oeste.

Según CROEM, en esta área las empresas han abierto sus puertas con normalidad y los accesos han permanecido despejados, bajo la presencia coordinada de patrullas de la Policía Local y la Policía Nacional.

Una evolución idéntica se ha registrado en todo el Valle del Guadalentín, con actividad ordinaria en los centros de Lorca, Águilas, Puerto Lumbreras y la pedanía lorquina de La Hoya.

En el polígono Saprelorca, por su parte, la concentración de un piquete informativo de unas 30 personas ante la supervisión de la Guardia Civil no ha generado retenciones ni impedimentos en las entradas.

De igual forma, en Cartagena la presencia de otro piquete en el parque empresarial Cabezo Beaza no ha impedido el acceso de los trabajadores.

Las únicas alteraciones destacadas por la patronal se han concentrado en Murcia capital, donde se han producido cortes de tráfico y problemas de circulación.

Según la información trasladada a CROEM por la asociación Unión Taxi Murcia, varios piquetes han bloqueado la rotonda de Isla Grosa, en la zona de Cabezo Cortado, con el consecuente obstáculo al paso hacia el polígono.

A estos problemas viarios se ha sumado la situación en la estación de autobuses de la capital murciana, donde la presencia de un piquete ha impedido la entrada y salida de vehículos.