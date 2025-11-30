Patxi López: "El PSOE ha sido el mejor instrumento de la gente humilde para poder avanzar"

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López, junto al secretario general del PSRM, Francisco Lucas, en Yecla - PSRM

MURCIA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha defendido hoy en Murcia el proyecto político socialista, "que ha sido el mejor instrumento que ha tenido la gente humilde para poder avanzar".

López ha hecho estas declaraciones en la celebración de la Fiesta de Rosa, en donde ha tenido palabras para el secretario general del PSRM, Franscico Lucas, "el presidente que necesita Murcia para salir de la apatía de la melancolía, del declive, incluso del aburrimiento, a la que le han llevado más de 30 años del gobierno del PP".

Patxi López se ha referido al odio que le tiene la derecha a Pedro Sánchez, "le odian porque son incapaces de ganarle y lo que quieren es destruirle". "Yo he tenido muchos adversarios pol pero solo he tenido un enemigo en política, la banda terrorista ETA. Y os digo una cosa a ETA le ganamos y a estos odiadores profesionales les vamos a ganar también", ha añadido.

Asimismo, ha defendido que, "a pesar de que dicen que estamos en minoría, en estos dos años el 90 por ciento de las votaciones las hemos ganado en el Congreso. Eso quiere decir que hay 46 leyes nuevas y decretos que están hoy en el boletín oficial del Estado".

ECONOMÍA

En el plano económico, ha destacado que España "es la economía que más crece de todas las avanzadas del mundo", y ha recordado las previsiones de crecimiento de España un 2,9 por ciento frente al 1,3 de los países de la zona Europea. "Y además, hemos bajado el déficit más que Alemania y más que Francia", ha remarcado.

Para Patxi López, el de Pedro Sánchez "es el gobierno de la historia de España que mejor ha aplicado la gran máxima socialista o socialdemócrata. Que el que tiene más aporte más y que el que más necesita reciba más".

Frente a una gestión del PP, ha dicho, en el que las personas jubiladas "perdían poder adquisitivo" porque "estaban en el umbral de la pobreza"; o millones de trabajadoras y trabajadores "cuyo salario mínimo antes era de 700 y pico euros, y ahora es de casi 1.200".

"Porque claro, a veces se nos olvidan las cosas, pero el gobierno de Rajoy bajó las becas, subió las tasas y hubo jóvenes que tuvieron que abandonar la carrera a la mitad", ha aseverado el portavoz socialista en el Congreso de los Diputados.

EL GOBIERNO DE SÁNCHEZ, CONTRAPESO DE LOS GOBIERNOS DEL PP EN LAS CCAA

López también ha dicho que el gobierno de Pedro Sánchez "es el contrapeso de los gobiernos autonómicos del PP". "El gobierno de España ha dado 300.000 millones de euros más de los que recibían antes a las comunidades autonomas", ha añadido.

"El problema va para el PP y por eso Feijóo se dedica a insultar y a mentirnos, porque ya no nos puede poner de ejemplo a nadie ¿a quién nos va a poner? ¿A Mazón? ¿A Moreno Bonilla con el cribado de los cánceres de mama? ¿A Mañueco en Castilla y León con los incendios? ¿A Ayuso con las residencias? ¿A López Miras? No nos puede poner como ejemplo a nadie", ha señalado.

Para Patxi López el problema es que los Gobiernos del PP en las autonomías no aplican las leyes estatales que pueden ayudar a la ciudadanía, como es el caso de la Ley del Suelo o La ley de Memoria.

En este punto se ha referido a la Ley de Memoria, de la que dicen "que abre heridas". "Cuando hay alguien que tiene los restos de un familiar en una cuneta, en un descampado, en una fosa común, lo que tiene es una herida abierta. Y cuando gracias a las políticas de este gobierno se encuentran los restos, se documentan y se les devuelve a su familia, no se abre una herida, se cierra".

"NO PASARÁN"

"La generación de nuestros abuelos fue la de pelear contra la dictadura y traernos la democracia. Y lo hicieron. La de nuestros padres fue la de conseguir que este país avanzara, que se homologara con el resto de países europeos, y lo consiguieron. Nosotros tenemos que tener una promesa colectiva, que es una especie, otra vez, del no pasarán", ha subrayado López.

Para el socialista sería un error dejar que "la derecha y la extrema derecha gobierne este país, porque será volver a tiempos oscuros. Será volver a recortar derechos, libertades, a retroceder en igualdad. Y cada uno de nosotros y nosotras somos los abanderados de esos valores de libertad, igualdad y justicia social", ha concluido.