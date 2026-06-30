La PAU extraordinaria comienza sin incidencias en la UPCT con 357 estudiantes de Cartagena y el Mar Menor

Estudiantes en la PAU extraordinaria en la UPCT - UPCT

CARTAGENA (MURCIA), 30 (EUROPA PRESS)

La convocatoria extraordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) ha comenzado este martes sin incidencias en la sede de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), donde se examinan 357 estudiantes de las comarcas de Cartagena y el Mar Menor.

Los exámenes se celebran hasta el jueves en el edificio de la Escuela de Ingeniería Industrial, una de las tres sedes habilitadas en la Región de Murcia para esta convocatoria, dirigida a quienes tuvieron que superar asignaturas de Bachillerato, no aprobaron la fase ordinaria o desean mejorar su calificación.

El acceso a la sede se ha realizado con normalidad, aunque las restricciones de tráfico derivadas del festival Rock Imperium obligan a acceder al edificio por la calle Gisbert o la plaza Tres Culturas, según han informado desde la institución educativa.

NORMALIDAD EN LA PRIMERA SEMANA

Entre las curiosidades, el profesorado ha extremado la vigilancia para prevenir el uso de dispositivos de comunicación no autorizados, como pinganillos, y en algún caso ha solicitado a una estudiante que se recogiera el pelo. Las altas temperaturas también han marcado el inicio de la jornada, con estudiantes utilizando abanicos.

A comienzos de junio, las sedes coordinadas por la UPCT acogieron a 1.825 estudiantes en la PAU ordinaria, mientras que en el conjunto de la Región de Murcia se examinaron 7.841 preuniversitarios, cifras muy similares a las del año anterior.